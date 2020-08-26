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Boşanma davalarında mutlak boşanma ve nispi boşanma sebepleri nelerdir?

Her yıl binlerce çift boşanma kararı alıyor. Evliliklerini sürdüremeyen eşler boşanma davalarının nasıl gerçekleştiğini araştırıyor. Peki boşanma davaları nelerdir, mutlak boşanma ve nispi boşanma sebepleri nelerdir? Boşanma aşamaları Medeni Kanun’da açıkça belirtilmektedir.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 16:27
Boşanma davalarında mutlak boşanma ve nispi boşanma sebepleri nelerdir?
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Evlenmek kişinin en doğal hakkıdır. Evlenmek bir hak olduğu gibi boşanmak da aynı şekilde haktır. Çiftler evlendikten sonra bazı sebeplerle ayrılmak isteyebilir. Boşanmalarda hiç şüphesiz en büyük sorun çocuklardır. Anne babası ayrılan çocukların durumu kabullenmeleri kolay olmayabilir.

Boşanmak karşılıklı anlaşarak olabilir. Ancak bazı durumlar vardır ki, evliliğin temelinin sarsılmasına yol açar ve bu gibi durumlarda evliliğin sona ermesi kaçınılmazdır. Boşanma sebepleri bu nedenle kendi arasında ayrılır. Bu ayrım genel boşanma sebepleri, özel boşanma sebepleridir. Genel boşanma sebebi mutlak boşanma, özel boşanma sebebi de nispi boşanma olarak da bilinir.  

Genel boşanma sebepleri şu şekilde adlandırılır;

  • Temelden sarsılma
  • Eşlerin anlaşması
  • Ortak hayatın yeniden kurulamaması

Özel boşanma sebepleri ise şu şekilde adlandırılır;

  • Zina
  • Hayata kast, onur kırıcı davranış
  • Suç işleme
  • Terk
  • Akıl hastalığı

Zina

Özel boşanma sebeplerinden biri zinadır. Eşlerden herhangi birinin eşini bir başkasıyla aldatmasıdır. Bu durum Medeni Kanun’un 161. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre dava açma süresi 6 ay ve herhalde 5 yıl hak düşürücü süreye tabidir. Hakim bu süreyi resen dikkate alır.

Hayata kast, onur kırıcı davranış


Özel boşanma sebeplerinden biri de hayata kast, onur kırıcı davranışlardır. Bu sebepte Medeni Kanun’un 162 maddesinde düzenlenmiştir. Yine dava açma süre 6 ay ve herhalde 5 yıl hak düşürücü süreye tabidir. Ayrıca bu gibi durumda dava açan kişinin kusurunun olmaması gerekir. Suçu işleyen kişi bu davayı açamaz.

Suç işlem ve haysiyetsiz hayat sürme

Bir diğer özel boşanma sebebi olan Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeni de Medeni Kanun’un 163 maddesinde düzenlenmiştir. Bu gibi durumlarda da dava açma süresi 6 ay ve herhalde 5 yıl hak düşürücü süreye tabidir. Ayrıca yine dava açmak için kişinin kusursuz olması gerekir. Kusurlu kişi davayı açamaz.

Terk

Bu özel boşanma sebebi Medeni Kanun’un 164 maddesinde yer alır. Buna göre eşlerin ayrı yaşama süresinin 6 ay olması gerekir. Eşin evi terkinde 4. Aya gelindiğinde eşe noterden eve dönmesi şeklinde ihtar gönderilir. Eve dönülmezse dava açılabilir.

Akıl hastalığı

Özel boşanma sebeplerinden sonuncusu akıl hastalığıdır. Bu durum Medeni Kanun’un 165 maddesinde düzenlenmiştir. Bu davanın açılabilmesi için eşin evlendikten sonra akıl sağlığının bozulmuş olması gerekir.

Evlilik birliğinin temelden sarsılması

Genel boşanma sebeplerinden biri evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır. Medeni Kanun’un 166 maddesinde bu duruma yer verilmiştir. Ayrıca boşanma davalarının %90’ı bu nedenden açılmaktadır. Bu davalarda eşlerin kusurlu bulunması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle eşlerden iki tarafta dava açabilir.

Eşlerin anlaşması

Anlaşmalı boşanma olarak bilinen bu boşanma durumu genel sebeplerdendir. Medeni Kanun’un 166. Maddesinde bu duruma yer verilmiştir. Ancak bu dava bir yıldan fazla sürede evli kalan eşler için açılabilir. Eşler bir süreyle evli kalabilir ancak aynı ev içinde kalmaları zorunlu tutulmamıştır. İlhamın kesinleşmesi kararına kadar boşanma davasından vazgeçilme hakkı bulunmaktadır. Eşler bu süre zarfında son kararlarını vererek dava sürecine başlarlar.

Ortak hayatın yeniden kurulamaması

Genel boşanma sebeplerinden sonuncusu ortak hayatın yeniden kurulamamasıdır. Bu nedende Medeni Kanun’un 166. Maddesinde yer almaktadır. Hakim boşanma davasının reddettiği takdirde üç yıl sonra hala boşanma talebi varsa dava açılabilir.



Son Güncelleme: 26.08.2020 16:27
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