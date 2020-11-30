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Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği ile vurdu

Boşanma aşamasında olduğu eşini çalıştığı markette çalıştığı sırada av tüfeğiyle vurarak öldürdü

30 Kasım 2020 Pazartesi 22:31
Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği ile vurdu
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Edine Şükrüpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda M.K.E. boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi eşi N.K. yı çalıştığı markete av tüfeği ile birlikte geldi.

Etrafına bağırıp çağıran ve getirdiği tüfek ile boşanma aşamasında olduğu eşi N.K.’ya bir el ateş eden adam daha sonra bir elde kendisine sıktı.

Silah seslerinin ard arda geldiği markette büyük panik yaşanırken markette yaşanan korku dolu anları çalışanlar polisi arayarak ihbar ettiler.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri silah ile yaralanan N.K adlı kadının olay yerinde öldüğünü tespit etti. Büyük şok yaşayan N.K ‘nın arkadaşları göz yaşlarına hakim olamazken yaralanan M.E.K il müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olay ile soruşturma başlatırken görgü tanıklarının ifadeleri anlatıldı.



Son Güncelleme: 30.11.2020 22:31
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Anahtar Kelimeler:
Kadın CinayetiEdirne
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