Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklandı

Karaman’da meydana gelen olayda iddiaya göre, 26 yaşındaki D.D. boşanma aşamasında olduğu eşi 20 yaşındaki C.D.'nin ikametgah ettiği evine geldi. Bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle oluşan kavgada D.D., 2 çocuğunun annesi olan C.D.'yi gözünü kırpmadan göğsünden ve kalçasından bıçaklayarak yaraladı.

Öfkesine hakim olamayan kocaya hakim olmaya çalışan baldızı M.N.K ise eniştesinin engellemeye çalışırken elinden hafif bir şekilde yaralandı.

Yaşanan korkunç olayın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri intikal etti. Yaralanan mağdur kadın ile kız kardeşi çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak burada tedavi altına alındılar. Yaşanan olay sonrasında kaçan şüpheli koca polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Şüpheli polis ekipleri tarafından göz altına alındı. Yaşanan bu olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

