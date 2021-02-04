İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

Boşanma aşamasında eşini sokak ortasında vuran koca, aynı silahla intihar etti

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice Helvacı ile sokakta karşılaşan Mehmet Helvacı, eşiyle tartışma yaşadıktan sonra yanında bulundurduğu silahla eşini vurdu. Aynı silahla intihar eden Mehmet Helvacı, ağır yaralandı. Hatice Helvacı ise hayatını kaybetti.

04 Şubat 2021 Perşembe 15:16
Boşanma aşamasında eşini sokak ortasında vuran koca, aynı silahla intihar etti
Takip Et:

İstanbul Ümraniye sokaklarında işlenen bir cinayet herkesin kanını dondurdu. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Mehmet ve Hatice Helvacı çifti dün akşam saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Mehmet Akif Mahallesi sokağında karşılaştılar. 

Edinilen bilgilere göre sokak ortasında bir süre tartışan helvacı çiftinin tartışmaları bir süre sonra kavgaya dönüştü. O sırada Mehmet Helvacı, yanında bulundurduğu silahı çıkararak eşi Hatice Helvacı'ya peş peşe ateş etmeye başladı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Helvacı, aynı silahı kalbine dayadı ve bir anda tetiğe bastı.

Helvacı çifti, kanlar içinde yerde yatarken çevrede bulunanlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdiler. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken Mehmet Helvacı'ya uzun süre kalp masajı yapıldı. Ağır yaralı halde ambulansa alınan Helvacı çifti, hastaneye kaldırılırken Mehmet Helvacı'nın yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. Ağır yaralı halde hastaneye ulaştırılan Hatice Helvacı'ın ise hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı bildirildi.



Son Güncelleme: 04.02.2021 15:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulÜmraniyeKadın CinayetiMehmet HelvacıHatice Helvacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay'da acı kaza ; 1 ölü, 2 yaralı
Hatay'da acı kaza ; 1 ölü, 2 yaralı
Manisa'da ölü bulunan 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
Manisa'da ölü bulunan 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
Ankara'da 3 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı
Ankara'da 3 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı
Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan hayata gözlerini yumdu
Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan hayata gözlerini yumdu
ÖSYM duyurdu! YKS 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı
ÖSYM duyurdu! YKS 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı
TEM Otoyolu'nu kilitleyen TIR kazası!
TEM Otoyolu'nu kilitleyen TIR kazası!

Popüler Haberler

4 Şubat 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? Süper Lig 4 Şubat 2021 Perşembe maç programı
Seksenler dizisi Sibel karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cansın Özyosun kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 emekli intibak yasası Meclis’ten geçti mi? Emekli intibak yasası çıkarsa, emekli intibak maaşı ne kadar olacak?
Muvazzaf/ Sözleşmeli subayların başvuru şartları nedir, başvuru nasıl yapılır?
Sgk geriye dönük borçlanma başvurusu nasıl yapılır? 2021 Sgk borçlanma çeşitleri
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı?
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek'in hayatı ve hakkında bilgiler
Şeref Bey oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Kadayıflı şerbetli muhallebi tatlısı nasıl yapılır?
AÖO 2020 2. Dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Öğretmenlere 3 oturum sınav görevi
24 Kasım 2,3,4 kıtalık Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler
SGK, SSK ve Bağkur’lu ya da 4/C kapsamındaki memur engelli çalışanlar erken emeklilik müjdesi geldi
YouTube kanal değeri nasıl belirlenir? 2021 Youtube kanal alıp satarken nelere dikkat edilmeli?
Ramazan ayı neden sürekli değişir? Ramazan ayı oruçları kaç yılda bir aynı zamana denk gelir?
Kamu bankaları ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 4 Şubat 2021 Perşembe
Doğum parası nedir? Doğum parası nasıl alınır?
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Tozkoparan yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Beyaz Show yayın tarihi belli oldu mu? 2021 Beyaz show hangi kanalda, ne zaman başlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.