Boşanma aşamasında eşini sokak ortasında vuran koca, aynı silahla intihar etti

İstanbul Ümraniye sokaklarında işlenen bir cinayet herkesin kanını dondurdu. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Mehmet ve Hatice Helvacı çifti dün akşam saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Mehmet Akif Mahallesi sokağında karşılaştılar.

Edinilen bilgilere göre sokak ortasında bir süre tartışan helvacı çiftinin tartışmaları bir süre sonra kavgaya dönüştü. O sırada, yanında bulundurduğu silahı çıkararak eşi Hatice Helvacı'ya peş peşe ateş etmeye başladı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Helvacı, aynı silahı kalbine dayadı ve bir anda tetiğe bastı.

Helvacı çifti, kanlar içinde yerde yatarken çevrede bulunanlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdiler. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken Mehmet Helvacı'ya uzun süre kalp masajı yapıldı. Ağır yaralı halde ambulansa alınan Helvacı çifti, hastaneye kaldırılırken Mehmet Helvacı'nın yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. Ağır yaralı halde hastaneye ulaştırılan Hatice Helvacı'ın ise hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı bildirildi.