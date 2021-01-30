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Boşandığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Osmaniye'de bir süre önce boşandığı eşinin evine giden ve burada eski eşinin sevgilisini gören Erkan U. kavga sonrasında ismi Kürşad S. olan kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

30 Ocak 2021 Cumartesi 19:28
Boşandığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü
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Olay geçtiğimiz akşam Osmaniye'de yaşandı.

Gelen haberlere göre kentteki bir apartman dairesinde yaşayan ve bir süre önce eşindne boşanan Fatma Pınar K. isimli kadın evinde sevgilisiyle şiddetli tartıştı ve sonrasında kavg etti. Evden gelen gürültü kesilince, Fatma Pınar K'nin boşandığı eşi olan Erkan U. eve geldi ve içeriye girdi.

ESKİ EŞ YENİ SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI

Eve giren Erkan U. eski eşinin evinde sevgilisini görünce aralarında tartışma çıktı ve tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. İsmi Kürşad S. olan şahıs aldığı bçak darbeleriyle ağır yaralandı. Çığlıkları duyan komşuların ihbar etmesiyle birlikte eve çok saıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Eve gelen ekipler yaralı adamı yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırdı. Öte yandan bıçakladıktan sonra evden ayrılan Erkan U. kısa bir süre sonra karakola giderek teslim oldu. Hastaneye kaldırılan  Fatma Pınar K'nın sevgilisi Kürsad S. tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yandan  Fatma Pınar K'nın iki çocuk annesi olduğu ve olayların çocukların gözleri önünde yaşandığı öğrenildi.

 

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 19:28
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Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeBıçaklama Olayı
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