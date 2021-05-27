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Boşandığı eşi tarafından çocuklarının gözleri önünde öldürüldü

İstanbul'da yaşanan olayda, hastanede çalışan bir kadın, bir süre önce boşandığı eşi tarafından çocuklarının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:31
Boşandığı eşi tarafından çocuklarının gözleri önünde öldürüldü
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Kadının cinayetlerinin ardı arkası gelmiyor. Son olarak İstanbul'da bir kadının çalıştığı iş yerinde bir süre önce boşanmış olduğu eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Gelen bilgilere göre İstanbul'da yaşanan olayda, G.M isimli adam çocuklarını göz muayenesi için eski eşinin çalıştığı özel bir hastaneye getirdi. Çocuklarını göz muayenesi ettirmek isteyen G.M ile burada çalışan eski eşi Y.M arasında sözlü tartışma çıktı.

Çocuklarının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü

İkili arasında çıkan tartışma kısa süre içinde büyüdü ve öfkelenen G.M eline geçirdiği bıçakla eski eşini çocuklarının yanında bıçaklayarak kayıplara karıştı. Gözleri önünde yaşanan olaydan sonra çocuklar çığlık atınca hastanede panik yaşandı. Bu esnada olayı görenler durumu hemen polise ihbar etti. 

Eşi tarafından bıçaklanan talihsiz kadın yapılan ilk müdahaleden sonra hemen acil servise alındı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Y.M hayatını kaybetti Olay yeri inceleme ekipleri hastanede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:31
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulCinayetEşi Tarafından Vuruldu
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