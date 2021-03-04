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Boşandığı eşi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Niğde'de yaşanan olayda 47 yaşındaki M.K, daha önceden boşandığı eşini tartışma sonrasında sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

04 Mart 2021 Perşembe 20:04
Boşandığı eşi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
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1 kişinin hayatını kaybettiği olay bugün Niğde'de yaşandı.

47 yaşındaki M.K isimli şahıs ile eski eşi olan 43 yaşındaki Halime T. arasında sokak ortasında henüz bilinmeye nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte sinirlenen M.K yanında taşıdığı bıçakla boşandığı eşini bıçaklarak kaçtı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Bıçaklama olayını görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine hemen 112 acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler 43 yaşındaki kadını yapılan ilk müdahaleden sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz kadın tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kayıplara karışan zanlı M.K, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce alınan uzaklaştırma kararı biten şüpheli M.K.'nın eski eşini gece iş dönüşü öldürdüğü bildirildi. İki çocuk annesi H.T'nin cenazesi, otopsi işleminden sonra toprağa verildi.



Son Güncelleme: 04.03.2021 20:04
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Anahtar Kelimeler:
NiğdeCinayet
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