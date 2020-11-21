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Boşanan kadına sosyal yardımlar nelerdir? 2020 Boşanmış kadınlara devlet yardımları ve başvuru yolları

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Boşanan kadına sosyal yardımlar nelerdir? Boşanmış kadınlara devlet yardımları ve başvuru yolları haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 21 Kasım 2020 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

21 Kasım 2020 Cumartesi 22:26
Boşanan kadına sosyal yardımlar nelerdir? 2020 Boşanmış kadınlara devlet yardımları ve başvuru yolları
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Boşanan Kadına Devlet Tarafından Maddi Yardım:

Devlet tarafından boşanan kadınlar için boşandıkları anda bağlanan maddi bir yardım bulunmaktadır. Eğer kadın eşinden ayrıldıysa ve maddi olarak durumu iyi değil ve iş bulamıyorsa devlet yardım etmektedir. Denek, vakıf ve kaymakamlıklar tarafınca boşanıp, destek ihtiyacı olan kadınlar için sağlanan destekler bulunmaktadır. 2020 senesi ile birlikte devlet tarafından boşanan kadınlara verilecek olan para miktarı aylık 325 Türk Lirasına çıkartılmıştır.

Boşanan Kadına Isınma Yardımı:

Boşanan kadınların ısınma ihtiyacını karşılamak adına başvuru yaptığınız taktirde devlet tarafından yapılacak olan kömür yardımından faydalanabilirsiniz. Başvurmak için ise böyle bir yardıma ihtiyacınız olduğunun tasdiklenmesi lazımdır. Başvuru yaparken yanınızda bulunması gereken evraklar ise:

*Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Fotokopisi,

*İhtiyaç belgesi,

*İlgili kurul makamları tarafınca verilecek olan form.

Boşanan Kadına Kira Ödemesinde Kolaylık Sağlamak İçin Kira Yardımı:

Muhtaçlığını kanıtlamış olan boşanan kadın için yaşamını normale değiştirmek ve kolaylıkla hayatına devam edebilmesini sağlamak amacıyla ödeyeceği ev kirasında destekler bulunmaktadır. Boşanan kadının kira vermesi durumunda, evinin tadilat ve revize ihtiyaçlarında yapılan destekler bulunmaktadır. Başvuru sırasında ihtiyaç duyulacak evraklar ise:

*Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Fotokopisi,

*Barınma gereksinimi için verilen rapor,

*Kişinin bulunduğu binanın tapu kaydı,

*Barınma ihtiyaçları için destek almak adına hazırlanmış dilekçe.

Fakirlik(Yoksuzluk) Maaşı:

Evli çift boşandıktan sonra yoksulluk sınırına düşecek olan eş için, daha fazla para geliri olan eşten diğer eşe vermesi için yargı tarafından onaylanan maaştır. Kişinin boşanma durumunda iş bulamamış ve herhangi bir para kazancı yok veya çok az ise kişiye bağlanmaktadır. Maaşın kaldırılma aşaması ise boşanan kişinin başkası ile evlenmesi veya ödeme yapan eşin ölmesi durumunda iptal edilir.

Boşanmış Kadınlar İçin Baba Maaşı:

Boşanan kadınlar belirli şartlar altında babalarından kalan maaşı alabilmektedir. Aylık geliri alacak olan kadının çocuğu yok ise maaşın %75’ ini alır. Boşanan kadının annesi yaşıyorsa annesi % 50’ sini alır, boşanan kadın ise % 25’ ini alabilir. Eğer annesi ölmüş ise babasının maaşının % 50 ‘ sini alır. Sunulan şartlar ise:

*Sosyal Güvenlik Kurumu veya herhangi bir kurum, kuruluştan sosyal güvencenin bulunmaması,

*Devlette çalışan bir memur görevinde olmamaları,

*Aylık olarak değişmeyen bir şekilde herhangi bir gelirinin bulunmaması,

*Ölen babanın herhangi bir kurum ve kuruluş tarafından yapılan sosyal güvencesi olması,

*Boşanan kadının başka bir evlilik yapmamış olması.

Eşi Vefat Eden Kadınlar İçin Devlet Desteği:

Eşi ölmüş kadınların hayatta zorluk çekmemesi adına, manevi ve maddi olarak devlet desteği yapılmaktadır. 2020 yılı itibari ile iki ay içerisinde bir kere 550 Türk Lirası değerinde destek ödemesi bulunmaktadır. Aşağıdaki şartlar dahilinde ise maaş alamazsınız:


*Ölen eşten, ölmeden önce boşanmış olmak,

*Eşi ile arasında bulunan nikah, sadece dini olarak yapılmış ise,

*Ölen eşin ardından evlenilmesi durumunda maaş kesilir,

*İhtiyaç sınırı artık bulunmayanların maaşları kesilir,

*Sigortalı olarak çalışmaya başlamak.

Eşi Vefat Eden Kadınlara Ne Kadar Para Verilmekte(aylık):

2020 senesinde ekonominin içerdiği çoğu konuda bir çok revize yapılmıştır. Asgari ücrete getirilen zam ile sosyal verilen maddi yardımlarda da verilen paralara zam yapıldı. Mevcut eşi vefat edenlerin maaşı ise 550 Türk Lirasından 587 Türk Lirasına çıkartıldı. Lakin “Dul Maaşı” adı ile yapılan maaşlarda ölen eşin net gelirine göre kadınlara verilen maaşta değişiklik gösterir. Yani 2020 senesinde dul maaşları 587 Türk Lirası ile 4. 000 Türk Lirası arasındadır.

Eşi Vefat Eden Kadınlar Hangi Koşullar Altında Maaş Alabilir:

Eşi ölen kadınların, ölen eşinin sigortasında prim tutarlarının ödenmesi veya ödenmiş olması gerelidir. Ölen koca, Sosyal Sağlık Kurumu tarafından sigortalı bir bireyse 5 sene ve 900 günlük bir primini ödemiş olması gerekmektedir. Ölen eş BAĞ-KUR tarafından yapılan sigorta kapsamında ise 3600 günlük bir prim tutarını ödemiş olması gerekmektedir. Ölen kişinin eşi bağlı olduğu nüfus müdürlüğüne giderek nüfus kayıt öneği almalı ve eğer ölen kişi emekliyse, emekliliğini kanıtlayan evraklar verilmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu belgeleri orijinal ve onaylı halleri ile teslim edilmelidir. Başvuru için gerekli belgeler ise:

*Ölen kişinin ve maaşı alacak olan kişinin nüfus kaydı öneği,

*Araştırma belgesi(kimlik)

*Noter tarafınca onaylanan veraset yarar evrakı,

*2 tane 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık

*Ölen kişinin vefatını onaylayan belge,

*2 adet vesikalık fotoğraf,

*Çocukları içinde başvuruda bulunulacak ise çocukların kayıtlı okuldan alınacak öğrenci belgesi ile nüfus cüzdanlarının fotokopisi,

*Çocuklara ait 6 ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf(kişi başı)

Anne Babası Boşanmış Olan Çocuğa Devlet Desteği:

18 yaş altındaki çocuğun anne babasının boşanması  durumunda mahkeme tarafından belirlenecek şartlar dahilinde mahkemenin haklı bulduğu tarafa velayet hakkı verilir. Ebeveynlerden velayeti almayanın ise maddi olarak destekte bulunması gerekmektedir. Bu desteğin adı ise nafakadır. Nafaka veren tarafın maddi durumu neticesinde ise ilerleyen zamanlarda ödenen tutarlarda değişiklik olabilmektedir. Devlet tarafından ise ailesi boşanan çocuğa; gıda, giyim, barınma gibi bir çok ihtiyacı ile birlikte okul hayatında da yardımlar verilmektedir. Verilecek olan maddi ve manevi destek ise ebeveynlerin gelir durumuna göre değişmektedir.

 

 

 



Son Güncelleme: 21.11.2020 22:26
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