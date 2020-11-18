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Boşanan kadın yeniden evlenmek için ne kadar süre beklemeli

Boşanan kadın ne zaman evlenebilir sorusu son günlerde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Vatandaşlar dinen ve kanunen yeniden ne zaman evlenilir merak ediyor.

18 Kasım 2020 Çarşamba 02:26
Boşanan kadın yeniden evlenmek için ne kadar süre beklemeli
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Şüphesiz hiç kimse boşanmak için evlenmez. Ancak bir sebepten dolayı çiftler ayrılabilir. Evlenmek ne kadar doğal bir haksa boşanmakta aynı şekilde doğal bir haktır. Ülkemizde boşanan bir kadın veya erkeğin yetkileri, yeniden ne zaman evlenebileceği gibi sorular sıkça gündeme geliyor.

Erkeğin boşandıktan sonra evlenme süresi

Evlilik resmi olarak sona erdikten sonra erkek bekleme süresi olmadan yeniden evlenebilir. Erkeğin doğası gereği hamile kalma gibi bir durumu olmadı için bir süre engellemesi yoktur.

Kadın boşandıktan sonra ne zaman evlenir?

Medeni Kanunda yer alan 132 maddede bu duruma yer verilmiştir. Kanuna göre kadın için bekleme süresi koyulmuş ve bu süreye iddet müddeti de denmektedir.

Söz konusu bekleme süresi dönem dönem tartışma yaratsa da bunun belli sebepleri vardır. Kadın evlilik bittikten sonra en az 10 ay beklemek zorundadır. Bunun temel nedeni ise kadının hamile kalabileceği gerçeğidir. Kanuna göre bu durum soy karışıklıklarının önüne geçmek için uygulanmaktadır. Öte yandan bu süre mahkeme kararıyla iptal edilebiliyor.


Boşanan kadın doktor raporunu mahkemeye sunarsa kadının beklemek zorunda olduğu 10 aylık süre kaldırılır ve yeniden evlenebilir.

Dinen boşandıktan sonra ne kadar süre sonra evlenilebilir?

Kanunen kadın boşandıktan 10 ay sonra yeniden evlenebiliyor. Dinen ise kadının yeniden evlenme süresi 4 ay olarak belirlenmiştir. İslam dinine göre kadın hamile değilse 4 ay sonra evlenebilir.

Boşandıktan sonra aynı kişiyle yeniden evlenme süresi ne kadardır?

Kadın boşandıktan sonra başka biriyle evlenecekse mahkeme kadından gebelik testi ister ancak kadın boşandığı eşiyle yeniden evlenme talebinde bulunursa gebelik testi istenmez. Ayrıca kadının beklemesi gereken 300 günlük sürenin iptali için dava açılmalı ve ardından süre kaldırılır ve yeniden evlenilir.

Eski eş ile tekrar evlenmek için gereken evraklar nelerdir?

Boşandığı eşiyle yeniden evlenme kararı alan kişilerin evlilik başvurusu yapması gerekmektedir. Bu kişilerin başvuru sırasında kimliklerinde bekar olduğunun belirtilmesi gerekir. Kişi evliyken kullandığı kimliği kullanamaz. Yeniden başvurularda da eski kimliğin değişmiş olması gerekir. Öte yandan yeniden evlenmek isteyen kişiler sağlık raporlarını da hazırlamalıdır. Yeniden evlenme sürecinde de ilk evlilik süreciyle aynı belgeler talep edilir.

Tekrar evlenirken gerekli belgeler nelerdir?

  • Sağlık Raporu,
  • Vesikalık Fotoğraf,
  • Fotoğraflı Kimlik Kartı ve Fotokopisi,
  • Evlenme Beyannamesi.

Boşandığı eşiyle yeniden evlenmek isteyen kişiler ilk kez evlendiklerinde hangi işlemler yapıldıysa yine aynı işlemleri yapılır. Bu işlemlerin dışında kişinin evlenme süresi iptali için dava açması ve bu davanın ardından yeniden evlenmesi mümkündür.



Son Güncelleme: 18.11.2020 02:26
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EvlenmeBoşanmaSüre
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