Boş plaka sorgulama nasıl yapılır? EGM özel boş plaka sorgulama

Özel plaka sahibi olmak isteyenler ya da sahip olduğu plakanın değişimini isteyen kişilerin 4 adet seçeneği bulunmaktadır. Boş plakanın sorgulanması için izlenebilecek bu 4 yol ise;

Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Trafik Tescil Şube Müdürlükleri,

ya da Trafik Tescil Şube Müdürlükleri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ,

, Kısa mesaj aracılığı ile,

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi.

Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla boş plaka nasıl sorgulanır?

Bazı iller adına plakaların sorgulanması adına verilen hizmetleri henüz aktif ettirmemişlerdir. Bu nedenle online aramaların ardından çevrimiçi bir şekilde verilen plakanın tahsis işlemi esnasında geçici bir süre ile hizmet dışı şeklinde bir ibare ile karşılaşabilirsiniz. Bu uyarıyla karşılaşmanın ardından en yakınınızdaki Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ya da Emniyet Genel Müdürlüğü’ne giderek boş plaka sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Böylece istediğiniz plakanın kombinasyonuyla ilgili de bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kısa mesaj aracılığıyla boş plakanın sorgulanması

Boş plakayı araştırmak istemekteyseniz, yapabileceğiniz en kolay ve uğraş istemeyen yöntem; kısa mesaj gönderimidir. Bunun adına yapılması gereken ise 5664 numaralı servise “Detay (boşluk bırak) Plaka” yazıp gönderilmesidir. Sorgulamasında bulunacağınız plaka ile ilgili daha öncesinde alınması gibi durumlarda bütün detaylar ekranınıza getirilecektir. Lakin plakanın alınmaması durumunda ise tarafınıza herhangi bir mesaj gelmemektedir. Bu durum itibari ile plaka tahsis işlemlerine rahatça başlayabilirsiniz. Kısa mesaj aracılığı ile yapacağınız sorgulamada ise belirli bir ücret alınmaktadır.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığı ile plaka sorgulama işlemleri

Buraya tıklayın ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi resmi web sayfasına giriş yapın. Buradan “Sorgulamalar” bölümüne tıklayın, “Sigortam 360” uygulamasına girin. Eğer üyeliğiniz bulunuyor ise sisteme giriniz, üye değilseniz sisteme kayıt işlemlerini gerçekleştiriniz.

Karşınıza gelecek ekranın arama bölümüne gelerek sorgulama yapmak istediğiniz plakayı giriniz ve “Hemen Sorgula” seçeneğine tıklayın.

Eğer sorguladığınız plaka boştaysa aramanın sonucunda “aradığınız plaka kullanılmamaktadır” şeklinde bir ibare ile karşılaşacaksınız. SBM ile yapacağınız plaka sorgulama işlemleri ücretli olmaktadır.

E-devlet aracılığıyla plakanın sorgulanması

2020 senesinin öncesine bakıldığında e-Devlet aracılığı ile boş plakanın aranması yapılıyordu. Lakin bu durumun daha çok kötü niyeti bulunan insanlar tarafınca kullanılmasından dolayı bu hizmetin e-Devlet üstünden kaldırılması gerçekleştirilmişti. Bu sebepten ötürü artık e-Devlet aracılığı ile boş plakanın sorgulanması söz konusu değildir.

Sizin adınıza çokça önemi olan harflerin kombinasyonu ile oluşturulan plakanın satın alınması ve kullanıma açılması adına bu plakanın boş olması gerekmekte ve bu durumun öğrenilmesi gerekmektedir. Yapacağınız her aramanın ardından ayrı ayrı ödemede bulunmak yerine Trafik Tescil Müdürlüğü’ne gidilerek ya da arayarak daha rahat işlemler yapılmaktadır.

Sonuç bazında Trafik Tescil Müdürlüğü tarafından, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)’nin Sigortam 360 uygulaması ile ya da 5664 SMS servisi aracılığı ile plaka sorgulama işlemlerini yerine getirebilirsiniz. SMS ile SBM sorgulamaları ücretli bir şekilde yapılmaktadır, bu nedenden ötürü bir taneden fazla plakaların sorgulanması adına bu işlemin en masrafsız ve pratik yönü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne gidilmesi böylece birden fazla sorgulamanın yapılmasıdır.

Özel plakanın alınma işlemleri (2021)

Sıfır şekilde alınan araç işlemleri esnasında özel plakanın alınması daha kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Bunun sebebi ise aracın alındığı galeri ya da bayi; trafik müşavirliğine sizin adınıza özel plakanın sorgulanma işlemlerini gerçekleştirmesidir. Öncesinde özel plakanın alınmasını isteyen müşteriler adresinin kayıtlı olduğu il ya da ilçe trafik şubelerine giderek müracaat yapmaktaydı. Yönetmelikte gidilen değişikliklerin arıdan 1 Şubat 2019’dan bu yana özel plaka işlemlerinde notere gidilmesi yeterli olmaktadır. Yapılacak olan işlemler ise adım adım şu şekilde olmaktadır;

1)Araç satışında ya da devredilmesinde yapılan işlemlerin başlatılmasından öncesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Tescil Bürosu’na gidilerek talep oluşturmalı ve istenilen plaka kontrol ettirilmelidir. Kontrolün ardından plakayı ayırtmanız gerekiyor.

2)Belirlenen yasal bağışın tarafınızca ödenmesi gerekmektedir.

3)Noterde gerçekleşen satış işleminde, görevli kişiye plakanın değiştirileceğini söylemelisiniz.

4)Gelinen son aşamada ise şoförler odasına gitmeli ve plakanızı bastırmalısınız.

Özel plaka ücretleri

Özel plaka alımlarından ne kadar ücretin alınacağını İçişleri Bakanlığı belirlemektedir. Noterde yapılacak plaka değişim işlemi sırasında yasal bağış adı altında bu ücretin ödenmesi gerekmektedir. Özel plaka ücretlerinin ise ad ve unvan bölümüne yazdırılacak olan harf kombinasyonu, plakanın zemini ve plaka için ne kadar talep edildiğine göre değişik ücretlerle karşılaşabilmektesiniz. Kişilere özel bir şekilde yapılan plakaların fiyatları ise genellikle 5 bin ila 15 bin Türk lirası arasında değişim göstermektedir. Bazılarıysa oldukça pahalı olmaktadır.

Plaka tahsis işlemlerinin yapılışı

Eğer sıfır araç alıyorsanız bütün işlemleri siz değil sizin için galeri üstlenmektedir ve boşta bulunan plakalardan birisini size verecektir. İkinci el olarak aldığınız araçlarda da aracın plakası ile beraber üstünüze alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Lakin sizin değişik bir plakayı almak istemeniz üzerine arzu edilen plakanın tahsis edilmesi gerekli görülmektedir. Yukarıda bahsi geçen yöntemlerden birisini kullanarak sorgulama işlemini gerçekleştirdikten sonrasında plaka tahsis işlemlerine geçiş yapılması gerekmektedir. Tabii bundan öncesinde aracın tescil işlemi tamamlanmalıdır. Yapacağınız işlemler ise adım adım şöyle olacaktır;

Aracın tescil edilmesi için bütün işlemlerin yapılması. Bunun adına Trafik Tescil bürolarından birine gidilmesi ardındansa istenilen belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. Sicil kaydının bitmesinden sonrasında aracın sahibinin ikamet ettiği bölgeye göre plakanın tahsis işlemleri yapılır.,

Online bir şekilde plaka tahsis işlemi