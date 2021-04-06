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Boş plaka sorgulama nasıl yapılır? Boştaki plaka sorgulama e-devlet işlemleri

Araç kullanıcıları boş plaka sorgulama işlemini merak ediyor. Kullanıcılar boş plaka sorgulama işlemi nasıl yapılır, boş plaka sorgulama, boş plaka servisini merak ediyor.

06 Nisan 2021 Salı 20:16
Boş plaka sorgulama nasıl yapılır? Boştaki plaka sorgulama e-devlet işlemleri
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Dünya genelinde milyonlarca insan araba kullanmaktadır. Ülkemizde de milyonlarca araç kullanıcısı vardır. Araç kullanıcıları boş plaka sorgulama işlemini merak ediyor. Kullanıcılar boş plaka sorgulama işlemi nasıl yapılır, boş plaka sorgulama, boş plaka servisini merak ediyor.

Boş Plaka Sorgulama İşlemi

Araç almış olan kişiler, araçtaki mevcut plakayı kendi plakalarıyla değiştirmek için boş plaka sorgulama işlemini merak ediyor. Özel plaka isteyen kişiler, genellikle boş plaka sorgulama işlemi yapar. Normal araç plaka sorgulama işlemi yapmak gibi yöntemleri izleyerek boş plaka sorgulama işlemi gerçekleştirilir.

Boş Plaka Sorgulama Yolları Nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden boş plaka sorgulama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. EGM’nin resmi web adresine giriş yaparak boş plaka sorgulama yapmanız mümkündür. Ayrıca E-Devlet sistemi üzerinden de boş plaka sorgulama işlemi yapılmaktadır. Ancak bu sistem 2020 yılında kaldırıldı. Bundan dolayı artık E-Devlet sistemi üzerinden boş plaka sorgulayamazsınız. 5664 numaralı hatta boş SMS atmanız halinde boş plaka sorgulaması yaparsınız. Sigortam360 üzerinden de boş plaka sorgulama işlemleri yapılabilmektedir.

Aktif olarak kullanılan aracın plakasının geçerli olup olmadığını da sorgulayabilirsiniz. İstanbul’da yaşayanlar Trafik Tescil Şube Müdürlüklerine giderek ya da telefonla arayarak boş plaka sorgulayabilirler.

Ankara’da boş plaka sorgulamak istiyorsanız tahsis ya da rezervasyon işlemi yapabilirsiniz. SMS ile plaka sorgulama işlemi yapmak istiyorsanız 11 Türk Lirası karşılığında bunu yapabilirsiniz. Detay Plaka yazın ve 5664 numaralı hatta mesaj gönderin. Sigortam360 üzerinden de 10,25 TL karşılığında boş plaka sorgulama yapabilirsiniz.

Plaka Tahsisi

Plaka tahsis durumlar, ikinci el ya da sıfır araç alımlarında müşteriye yapılmaktadır. İkamet adresine göre plaka tahsisleri yapılmaktadır.

İntenet Plaka Tahsisi

Trafik müdürlüklerine ya da Emniyet Genel Müdürlüklerinin resmi web adreslerine girerek plaka tahsisi yapabilirsiniz. EGM resmi adresine giriniz. Menüden online işlemlere giriniz. Sonrasında karşınıza çıkan E-Randevu’ya girerek karşınıza çıkan plakalardan birini seçerek 1 gün sonra alabilirsiniz.

Özel plaka isteyen kişiler EGM resmi sitesinden plakayı kendilerine ayırmaları ve rezerve etmeleri gerekiyor. Bazı sürücüler kendilerine özel sayı ve harf istemektedir.

2021 Plaka Tahsis Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Sıfır bir araç aldığınızda plaka tahsisi yapmak istiyorsanız tüm işlemlerinizi aracı aldığınız bayi yapmaktadır. Plakasını değiştirmek isteyenlerin gerekli ücretleri ödemesi gerekiyor. İkinci el bir araç alırsanız ve plakayı değiştirmek istemezseniz herhangi bir ücret ödemeniz gerekmeyecektir.

İkinci el ya da sıfır araç alırken plakayı değiştirmek istemiyorsanız ve aynı plakayı kullanmaya devam edecekseniz herhangi bir ücret ödemeniz gerekmeyecektir. Plakadan memnun olmayanlar ve kendine özel bir plaka almak isteyenlerin ücret ödemesi gerekmektedir.



Son Güncelleme: 06.04.2021 20:16
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Boş PlakaAraba
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