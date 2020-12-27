Boş bir arazide 29 köpek baygın halde bulundu

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Karayün köyünde yaşayanlar sabah saatlerinde köyde bulunan boş bir arazide baygın halde yatan 29 köpek buldular. Köpeklerin hareketsiz hallerinden köpeklerin öldüğünü düşünen köy halkı bu durumu hemen jandarmaya haber verdiler.

Köye gelen jandarma ekipleri ve Veteriner hekimler köpeklerin baygın olduğunu belirleyip tedavi için Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürerek tedavi altına aldılar.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada köpeklerin uyuşturulup bölgedeki boş araziye bırakıldığını belirterek köpeklerin tedavi altında olduklarını belirtti. Köpeklerin durumları hakkında bilgiler veren yetkililer iyi olduklarını ağır vaka olmadığını ekledi. Ortaya atılan iddialara göre Zile Belediyesi tarafından köpeklerin bölgeye atıldığının asılsız iddialar olduğu belirtilirken Jandarma ekipleri tarafından durumun araştırıldığı güvenlik kameralarına bakılacağı söylendi. Hayvanların tedavilerinin bitiminden sonra sahiplendirileceklerini eklediler.

Tedavi altında olan köpeklerin durumlarının iyi olduğu sadece bir köpeğin ayağında kırık olduğu ifade edildi. Jandarma ekipleri konu hakkında inceleme başlatırken mobese kameraları mercek altına alındı.



