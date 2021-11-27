Boru kıvırma makinesi işçisi ne kadar maaş alıyor? Boru kıvırma makinesi işçisi maaşları

Türkiye’de inşaat sektöründe pek çok önemli meslek dalı bulunuyor. Bu mesleklerden birisi olan boru kıvırma makinesi işçisi, pek çok insanın çalışmak istediği meslek dallarından bir tanesi olarak öne çıkıyor. Bu meslekte çalışmak isteyenlerin kafasında ‘’boru kıvırma makinesi işçisi ne kadar maaş alıyor?’’sorusu bulunuyor.

Boru Kıvırma Makinesi İşçisi Ne Kadar Maaş Alıyor?

Metal boruların talimatlara uygun şekilde şekil almasını sağlayan makineyi kullanan kişiye boru kıvırma makinesi işçisi adı verilmektedir. Türkiye’de bir boru kıvırma makinesi işçisi ortalama olarak 3.180 TL maaş alıyor. Bu maaş aralığı ise 2.826 TL-3.970 TL arasında değişiklik gösterebiliyor.

İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden alımların yapıldığı boru kıvırma makinesi işçisi olmak isteyenlerin en az ilköğretim düzeyinde eğitim almış olması gerekiyor.