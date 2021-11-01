Börek ustası 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Börek ustası iş ilanlarına nereden ulaşılır?

Börek ustası ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Börek ustası iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

Börek ustası tanımı nasıl yapılır?

Börek çeşitlerini yapma, pişirme ve servise hazır hale getirme, bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir

Börek ustası 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Börek ustası olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 3.060 TL olarak ifade edilebilir Börek ustası olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise 2.826 TL olmakla birlikte aldıkları maximum maaş ise 3.300 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Börek ustası olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

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Börek ustası olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Börek ustası olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretimden olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. ilköğretimden mezun olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir.

Börek ustası ne iş yapmaktadır?

Börek ustası olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır. Bu haller ise sizler için aşağıda maddelenmiş bir şekilde olmak üzere belirtilmiştir. Bu görevler ise şöyledir;

İş planı ve iş organizasyonu yapmak Temizlik ve hijyen kurallarına uymak, Börek yapımında kullanılacak malzemelerin temin edilmesini sağlamak, Börek yapımında kullanılacak malzemeleri hazırlamak, Börek yapımında kullanılacak malzemelerin bozulmadan saklanmasını sağlamak, Yapılacak börek çeşidine göre kullanılacak iç malzemeleri hazırlamak, Börek hamurunu hazırlamak, dinlendirmek, açmak, şekillendirmek, İç malzemesini börek içerisine koymak, Uygun sıcaklıkta hazırlanan börekleri fırında pişirmek Gerektiğinde börekleri kesmek, porsiyon hazırlamak, Kullanılan araç, gereç ve ekipmanların temizliğini yapmak, Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Börek ustası meslek ana grubu nedir?

Börek ustası meslek alt ana grubu nedir?

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar dahil olarak çalışmaktadırlar.

Gıda işleme, ağaç işleri, giyim eşyası ve diğer sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlara mensuplarıdır.

Börek ustası meslek grubu nedir?

Gıda işleme ve ilgili işlerde çalışanlara dahildirler.

Börek ustası meslek birim grubu nedir?

Fırıncılar, pastacılar ve şekerleme imalatçıları birimindedirler.

Börek ustası meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Börek ustası meslek kodunu bulduk, ilgili kod 7512.23 olarak sözlükte geçmektedir.

Sizler ile bu haberimizde Börek ustası olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Börek ustası olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.