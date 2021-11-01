İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Covid - 19 salgını haftalık vaka sayıları açıklandı! kırmızı listede hangi iller var?
Son Dakika
Covid - 19 salgını haftalık...
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
İkinci el telefon satışlarında KDV'nin %1'e düştüğü açıklandı
Son Dakika
İkinci el telefon satışlarında KDV'nin...
Hande Erçel ile Kerem Bursin ayrıldı mı? Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrıldığı iddia ediliyor
Hande Erçel ile Kerem Bursin...

Börek ustası 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Börek ustası iş ilanlarına nereden ulaşılır?

Börek ustası olarak çalışan bir kişi ne kadar maaş alır, meslekleri ile ilgili detaylı bilgiler nelerdir? Merak ettiğiniz tüm ayrıntıları haberimizde derledik...

01 Kasım 2021 Pazartesi 01:02
Börek ustası 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Börek ustası iş ilanlarına nereden ulaşılır?
Takip Et:

Börek ustası ne kadar maaş almaktadır, ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Börek ustası iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

Börek ustası tanımı nasıl yapılır?

Börek çeşitlerini yapma, pişirme ve servise hazır hale getirme, bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir

Börek ustası  2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Börek ustası olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 3.060 TL olarak ifade edilebilir Börek ustası  olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise  2.826 TL olmakla birlikte  aldıkları maximum maaş ise 3.300 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Börek ustası  olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

Börek ustası  iş ilanları ve bu alanda nasıl çalışılacağına dair bilgiler için tıklayınız...

Börek ustası  olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Börek ustası olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretimden olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. ilköğretimden mezun  olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir.

Börek ustası ne iş yapmaktadır?

Börek ustası  olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve  ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır. Bu haller ise sizler için aşağıda maddelenmiş bir şekilde olmak üzere belirtilmiştir. Bu görevler ise şöyledir;

  1.   İş  planı ve  iş organizasyonu yapmak
  2.  Temizlik ve hijyen kurallarına uymak,
  3. Börek yapımında kullanılacak malzemelerin temin edilmesini sağlamak,
  4. Börek yapımında kullanılacak malzemeleri hazırlamak,
  5.  Börek yapımında kullanılacak malzemelerin bozulmadan saklanmasını sağlamak,
  6. Yapılacak börek çeşidine göre kullanılacak iç malzemeleri hazırlamak,
  7.  Börek hamurunu hazırlamak, dinlendirmek, açmak, şekillendirmek,
  8.  İç malzemesini börek içerisine koymak,
  9.  Uygun sıcaklıkta hazırlanan börekleri fırında pişirmek
  10.   Gerektiğinde börekleri kesmek, porsiyon hazırlamak,
  11.  Kullanılan araç, gereç ve ekipmanların temizliğini yapmak,
  12.  Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Börek ustası meslek ana grubu nedir?

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar dahil olarak çalışmaktadırlar.

Börek ustası meslek alt ana grubu nedir?

Gıda işleme, ağaç işleri, giyim eşyası ve diğer sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlara mensuplarıdır.

Börek ustası meslek grubu nedir?

Gıda işleme ve ilgili işlerde çalışanlara dahildirler.

Börek ustası meslek birim grubu nedir?

Fırıncılar, pastacılar ve şekerleme imalatçıları birimindedirler.

Börek ustası meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Börek ustası meslek kodunu bulduk, ilgili kod 7512.23 olarak sözlükte geçmektedir.

 Sizler ile bu haberimizde Börek ustası olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Börek ustası olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.

 


Son Güncelleme: 01.11.2021 01:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IşilanlarıiIşkurBörekustası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CNC taşlama operatörü 2021 yılında ne kadar maaş alır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
CNC taşlama operatörü 2021 yılında ne kadar maaş alır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü maaşı ne kadar? Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü ne iş yapar?
Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü maaşı ne kadar? Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü ne iş yapar?
Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçileri ne kadar kazanıyor? 2021 Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi maaşları ve iş ilanları
Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçileri ne kadar kazanıyor? 2021 Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi maaşları ve iş ilanları
Unlu Mamüller Paketleme işçisi maaşları ve iş ilanları
Unlu Mamüller Paketleme işçisi maaşları ve iş ilanları
Rüyada alyans görmek ne anlama gelir? Rüyada alyans takmak ne demek?
Rüyada alyans görmek ne anlama gelir? Rüyada alyans takmak ne demek?
Tercüman (İngilizce) 2021 yılında ne kadar maaş alır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Tercüman (İngilizce) 2021 yılında ne kadar maaş alır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?

Popüler Haberler

Börek ustası 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Börek ustası iş ilanlarına nereden ulaşılır?
Netflix’in Sex, Love Goop dizisinin konusu
1 Kasım 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yattı mı, hesabıma ne zaman para aktarılacak? Kasım 2021 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
CNC taşlama operatörü 2021 yılında ne kadar maaş alır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü maaşı ne kadar? Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü ne iş yapar?
Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçileri ne kadar kazanıyor? 2021 Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi maaşları ve iş ilanları
Unlu Mamüller Paketleme işçisi maaşları ve iş ilanları
Rüyada alyans görmek ne anlama gelir? Rüyada alyans takmak ne demek?
İçeceklerin uzun süre sıcak ve soğuk kalmasını sağlayan en iyi termoslar
Tercüman (İngilizce) 2021 yılında ne kadar maaş alır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Artık WhatsApp kullanamayacaksınız!
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
30 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı karakterini kim canlandırıyor? Gökhan Akteke biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Whatsapp profil resmi bellek yetersiz sorunu nasıl çözülür?
İdari İşler Müdürü maaşı ne kadar? İdari İşler Müdürü maaşları
EDHO dizisi yeni bölümü haftaya yayınlanacak mı?
Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) ne iş yapar, maaşı ne kadar? Psikolojik Danışman maaşları ve iş ilanları
Bobinaj elektrik sarma işçilerini aylık kazancı kaç TL?
WhatsApp kullanıcıları son 2 gün kaldı!
Rüyada altın kolye takmanın anlamı nedir? Rüyada altın kolye bulmak veya görmek ne anlamlara gelmektedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.