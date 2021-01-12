Bordo pasaport, gri pasaport, yeşil pasaport, siyah pasaport başvuru işlemleri ve gerekli evrakları 2021

Yurtdışındaki ülkelere iş, turistik gezi, eğitim, gibi çeşitli amaçlar için gitmek isteyenler bulundukları ülkedeki yetkili kuruluşların verdiği pasaport, aldığı ülkenin vatandaşı olduğunu gösteren uluslararası kimlik niteliğindedir.

Pasaport, verilen kişiye göre bordo pasaport, gri pasaport, yeşil pasaport, siyah pasaport gibi farklı türleri olabiliyor.

Pasaport başvurusu nereye yapılır?

Pasaport almak isteyen kişiler daha önceki yıllarda emniyet müdürlüklerine başvuruda bulunuyordu. Günümüzde ise il veya ilçe nüfus müdürlüklerine pasaport için başvuru yapılabiliyor. Ayrıca nüfus müdürlüklerine başvuru yapmak için ikamet ettiğiniz yer zorunluluğu yok. Böylece ülkedeki herhangi bir nüfus müdürlüklerine başvuru yapılabiliyor.

Pasaportun türüne göre de başvuru yapılacak yer değişebiliyor.

Pasaport başvurusu için randevu nasıl alınır?

Pasaport sahibi olmak isteyenler ilk olarak Nüfus Müdürlüğünün resmi web adresi olan https://www.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden pasaport başvuru kısmına girdikten sonra e-devlet şifrenizi ve T.C kimlik numaranız ile sisteme giriş yapıp hızlı bir şekilde randevu alabilirsiniz.

Randevusuna gününde gitmeyen vatandaşlara Nüfus Müdürlüğü sayfasından, iki ay süresince tekrar pasaport randevusu alamıyor. Ayrıca randevuya gitmezseniz intenet sitesinden kimlik kartı, ehliyet gibi randevuları alamıyorsunuz. Bundan dolayı randevuya uymalı veya randevuyu en az iki gün önceden iptal etmelisiniz.

Pasaport almak için hangi belgeler isteniyor?

Pasaportun türüne göre nüfus müdürlüklerinden istenen belgelerde değişiklik gösterebiliyor. Dört çeşit pasaport türünden istenen belgeler şöyle;

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Bordo

pasaport için istenen belgeler

Türkiye ve KKTC yurttaşlarının aldığı pasaport türü için istenen belgelr şöyle;

-T.C kimlik kartı veya eski tip nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi

-2 adet biyometrik fotoğraf

-Harçsız pasaport alacak öğrenciler için öğrenci belgesi

-Ergin olmayan veya kısıtlı olan kişiler için muvafakat name

-Pasaportunu yenilemek isteyen kişilerden eski pasaportları

-Pasaport harç ve cüzdan bedelinin ödendiğini gösteren makbuzlar istenmektedir.

-Gri pasaport için istenen belgeler

Devletin yurtdışında görevlendirdiği resmi görevlilere ve ailesine geçici olarak verilen pasaport türüdür. Gri pasaport için başvuru İl Nüfus Müdürlüklerine yapılıyor. Gri pasaport için istenen belgeler şöyle;

-TC kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik kartı

-2 adet biyometrik fotoğraf

-Pasaport defter bedelinin ödendiğini gösteren makbuz(Gri pasaport sahipleri, harç bedeli ödemiyorlar)

-Öğrenci olan çocukları için öğrenci belgesi

-Ergin olmayanlar ve kısıtlılar için muvafakat name

-Eski pasaportlar

-Engelli çocukları için sağlık raporu

-Yetkili devlet kurumudan verilen görev onayı ve talep formu istenmektedir.

-Yeşil pasaport için istenen belgeler

TBMM eski üyeleri, devlet sporcuları, devlet memurları gibi kamu görevlilerine, eş ve bu kişilerin 25 yaşını doldurmamış çocuklarına veriliyor. Yeşil pasaport başvuruları da aynı gri pasaport başvurularında olduğu gibi belli merkezlere yapılabiliyor.

Yeşil pasaport için istenen belgeler şöyle;

-T.C kimlik kartı, geçici kimlik belgesi ya da nüfus cüzdanı

-2 adet biyometrik fotoğraf

-Pasaport defter bedelinin ödendiğini dair dekont(harç bedeli ödenmiyor)

-Kişinin öğrenimine devam eden 25 yaşını doldurmamış çocuklar için öğrenci belgesi

-Ergin olmayanlar ya da kısıtlılar için muvafakat name

-Engelli çocuklar için sağlık raporu

-Eski pasaportları

-Hususi damgalı pasaport için talep formu istenmektedir.

Emekli kişilerden pasaport başvurusunda talep formu yerine bir kereye mahsus bağlı oldukları kurumdan düzenlenen, kişinin unvanını ve kadro derecesini gösteren resmi belge istenmektedir.

-Siyah pasaport başvurusunda istenen belgeler

TBMM üyeleri, Anayasa mahkemesi başkan ve üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı gibi ayrıcalıklı olan kişilere Dışişleri Bakanlığından verilmektedir. Siyah pasaport başvurusu, diğer pasaport başvurularından farklı olarak online yapılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na ait olan http://www.mfa.gov.tr/diplomatik-e-pasaport-basvurusu.tr.mfa intenet adresinden siyah pasaport başvurusunda bulunabilir. Ayrıca il müdürlüklerinden başvuru yapılayor.

Siyah pasaport için istenen belgeler şöyle;

-T.C kimlik kartı ya da geçici kimlik belgesi

-Başvuru formu

-2 adet biyometrik fotoğraf

-Değerli kağıt bedelinin ödendiğini dair makbuz

-Şahsen müracaatın mümkün olmadığı hallerde noterden alınan vekalet name

-Kişinin kendisinin başvuruya gitmediği, eşi ve çocuklarının gittiği durumlarda vekaletname veya muvafakat name

-TBMM milletvekili görev belgesi

Değerli kağıt tutarının Türkiye İş Bankası Dışişleri Bakanlığı şubesine ödenmesi gerekmektedir. Eski TBMM üyelerinin veya bakanların görev belgesi yerine eski bakan veya milletvekili olduklarını gösteren ‘dönem belgesi’ almaları gerekiyor. Dönem belgesi, kişilerin bağlı bulundukları il nüfus müdürlüğünden alınabilmektedir.

Pasaport defter ve harç bedeli nerelere ödeniyor?

Vergi dairesi müdürlükleri, PTT şubeleri, anlaşmalı bankalar veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi intenet adresinden pasaport defter ve harç bedelini ödeyebilmektedir. Anlaşmalı bankalar şunlardır;

-Akbank

-Aktif Yatırım Bankası

-Altenatif Bank

-Albaraka Türk katılım bankası

-Denizbank

-HSBC Bank

-INGBank

-QNB Finansbank

-KuveytTürk Katılım Bankası

-ŞekerBank

-OdeaBank

-Ziraat Bankası

-TEB

-Garanti Bankası

-Finans Katılım Bankası

-Halk Bankası

-Garanti Bankası

-Vakıflar Bankası

- Türkiye İş Bankası

-Yapıkredi Bankası

-Vakıf Katılım Bankası

-Ziraat Katılım Bankası

-Türkiye Emlak Katılım Bankası