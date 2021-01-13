Bordo bereli olmak için hangi koşullar aranır? Bordo berelilerin özellikleri nelerdir? Bordo bereliler hangi eğitimleri alır?

Alım şartlarının neler olduğunu ve alınacak bordo berelilerin hangi koşulları sağlamaları gerektiğini Türk Silahlı Kuvvetleri MSB Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafınca belirlenmektedir.

Asker Olmayanlar Nasıl Bordo Bereli Olur?

Öncelikle T.C vatandaşı olmak gereklidir. Lisans bölümü mezunu kişiler için 27 yaşından küçük olmak, Lisansüstü mezunu kişiler için 32 yaşından küçük olmak gereklidir. Erbaş olanların ve kısa dönem askerlik yapanların başvuruları onaylanmaz. KPSS 3 Lisans sınavından en az 50 almak gerekmektedir. En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak zorunludur. TSK’da subay, astsubay,askeri öğrenci,uzman jandarma,uzman erbaş,sözleşmeli erbaş, sözleşmeli er, sivil memur veya işçi olarak görev yapmıyor olmak gerekmektedir.

Asker Olanlar Nasıl Bordo Bereli Olur?

T.C vatandaşı olmak gereklidir. Lisans bölümünden mezun kişi 27, eğer değilse 25 yaşından küçük olmak gerekmektedir. TSK’dan veya askeri okullardan ayrılmamış veya atılmamış olmalısınız. Yapılacak olan sınavlardan geçerli puan almış olmak gerekmektedir. Herhangi bir hizmet zorunluluğunuz veya borcunuzun devlet kuruluşlarına bulunmaması zorunludur. En az 2 yıllık bir fakülte veya yüksekokul mezunu olmanız gerekir. Sağlık kontrolünden geçilmesi ve adli sicil kaydınızın bulunmaması gerekmektedir.

Bordo Bereliler Hangi Komutanlığa Dahildir?

Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı olan bordo bereliler, 1992 yılında göreve başlamıştır. Taktıkları berenin renginden dolayı bu ismi almışlardır. Her rütbeden. Subay, astsubay ve uzman erbaşlardan bir araya gelerek oluşan bir birliktir.

Özel Kuvvetler Komutanlığı Görevleri

-Savaş çıkması durumunda insanları eğitmek

- Zorlu operasyonlara katılmak

- Yurt dışında operasyonlara katılmak

- Devlet büyüklerini ve yüksek rütbeli komutanları korumak

-Terörle mücadele, bilgi toplamak ve keşif yapmak

Bordo Berelilerin Özellikleri

- Zorlu durumlarda hayatta kalabilme becerileri yüksektir

- Kendini savunma,tuzak kurma,sızma,atış gibi alanlarda uzmanlardır

- En az 2 yabancı dil bilirler

- Bomba imhada uzmanlardır

- Akıl ve beden olarak çok güçlüdürler

- Tıbbi bilgileri ileri seviyededir

- Hızlı karar verme yetileri oldukça gelişmiştir

- Terör bölgelerinden kaçma, kamuflaj, paraşütle atlama gibi alanlarda uzmanlardır

Bordo Berelilerin Aldıkları Eğitimler

- Paraşütle atlama

- Hayatta kalma

- Özel operasyonlar

-Bomba İmha

- Yabancı dil

-Güven atışı

-Su altı ve su üstü operasyonlar

- Yakın dövüş

-Keskin nişancılık

- Tıbbi eğitim

-Mayısın ve tuzaklar

- Keşif ve sızma

- Aşırı sıcakta ve soğukta operasyon

Bordo Bereli Maaşları

Rütbelere göre farklı olabilmektedir. Ortalama ücretler yaklaşık 7.500’dir. Tazminat,ikramiye ve rütbeler yükseldikçe miktar 10.000 kadar olabilmektedir.

Uzman Çavuş- 3.800 TL

Astsubay ve subay- 5.00. TL