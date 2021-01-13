İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı! Antalya için alarm verildi!
Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış...
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...

Bordo bereli olmak için hangi koşullar aranır? Bordo berelilerin özellikleri nelerdir? Bordo bereliler hangi eğitimleri alır?

Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olan bordo bereliler oldukça zor ve yıpratıcı eğitimlerden geçerek bu uzmanlığa ulaşmaktadırlar. Peki bordo bereli nasıl olunur ve hangi şartlarda eğitilirler? Tüm cevaplar haberimizde...

13 Ocak 2021 Çarşamba 08:21
Bordo bereli olmak için hangi koşullar aranır? Bordo berelilerin özellikleri nelerdir? Bordo bereliler hangi eğitimleri alır?
Takip Et:

Alım şartlarının neler olduğunu ve alınacak bordo berelilerin hangi koşulları sağlamaları gerektiğini Türk Silahlı Kuvvetleri MSB Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafınca belirlenmektedir.

 

Asker Olmayanlar Nasıl Bordo Bereli Olur?

Öncelikle T.C vatandaşı olmak gereklidir. Lisans bölümü mezunu kişiler için 27 yaşından küçük olmak, Lisansüstü mezunu kişiler için 32 yaşından küçük olmak gereklidir. Erbaş olanların ve kısa dönem askerlik yapanların başvuruları onaylanmaz. KPSS 3 Lisans sınavından en az 50 almak gerekmektedir. En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak zorunludur. TSK’da subay, astsubay,askeri öğrenci,uzman jandarma,uzman erbaş,sözleşmeli erbaş, sözleşmeli er, sivil memur veya işçi olarak görev yapmıyor olmak gerekmektedir.

 

 

Asker Olanlar Nasıl Bordo Bereli Olur?

T.C vatandaşı olmak gereklidir. Lisans bölümünden mezun kişi 27, eğer değilse 25 yaşından küçük olmak gerekmektedir. TSK’dan veya askeri okullardan ayrılmamış veya atılmamış olmalısınız. Yapılacak olan sınavlardan geçerli puan almış olmak gerekmektedir. Herhangi bir hizmet zorunluluğunuz veya borcunuzun devlet kuruluşlarına bulunmaması zorunludur. En az 2 yıllık bir fakülte veya yüksekokul mezunu olmanız gerekir. Sağlık kontrolünden geçilmesi ve adli sicil kaydınızın bulunmaması gerekmektedir.

 

 

Bordo Bereliler Hangi Komutanlığa Dahildir?

Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı olan bordo bereliler, 1992 yılında göreve başlamıştır. Taktıkları berenin renginden dolayı bu ismi almışlardır. Her rütbeden. Subay, astsubay ve uzman erbaşlardan bir araya gelerek oluşan bir birliktir.

 

Özel Kuvvetler Komutanlığı Görevleri

-Savaş çıkması durumunda insanları eğitmek

- Zorlu operasyonlara katılmak

- Yurt dışında operasyonlara katılmak

- Devlet büyüklerini ve yüksek rütbeli komutanları korumak

-Terörle mücadele, bilgi toplamak ve keşif yapmak

 

Bordo Berelilerin Özellikleri

- Zorlu durumlarda hayatta kalabilme becerileri yüksektir

- Kendini savunma,tuzak kurma,sızma,atış gibi alanlarda uzmanlardır

- En az 2 yabancı dil bilirler

- Bomba imhada uzmanlardır

- Akıl ve beden olarak çok güçlüdürler

- Tıbbi bilgileri ileri seviyededir

- Hızlı karar verme yetileri oldukça gelişmiştir

- Terör bölgelerinden kaçma, kamuflaj, paraşütle atlama gibi alanlarda uzmanlardır

 

Bordo Berelilerin Aldıkları Eğitimler

- Paraşütle atlama

- Hayatta kalma

- Özel operasyonlar

-Bomba İmha

- Yabancı dil

-Güven atışı

-Su altı ve su üstü operasyonlar

- Yakın dövüş

-Keskin nişancılık

- Tıbbi eğitim

-Mayısın ve tuzaklar

- Keşif ve sızma

- Aşırı sıcakta ve soğukta operasyon

 

Bordo Bereli Maaşları

Rütbelere göre farklı olabilmektedir. Ortalama ücretler yaklaşık 7.500’dir. Tazminat,ikramiye ve rütbeler yükseldikçe miktar 10.000 kadar olabilmektedir.

Uzman Çavuş- 3.800 TL

Astsubay ve subay- 5.00. TL



Son Güncelleme: 13.01.2021 08:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bordo BereliTSKAsker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de etkili olan sağanak yağış sel baskınlarına neden oldu!
İzmir'de etkili olan sağanak yağış sel baskınlarına neden oldu!
Sakarya'da bir çanta içinde kemik parçaları bulundu
Sakarya'da bir çanta içinde kemik parçaları bulundu
İstanbul Kartal’da bir polis memuru ormanda başından silahla vurulmuş halde bulundu!
İstanbul Kartal’da bir polis memuru ormanda başından silahla vurulmuş halde bulundu!
İstanbul'da yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'da yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti
Isparta'da akıl almaz ölü! Cesedi başında poşet geçirilmiş olarak bulundu
Isparta'da akıl almaz ölü! Cesedi başında poşet geçirilmiş olarak bulundu
Isparta'da dehşet! Başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu
Isparta'da dehşet! Başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu

Popüler Haberler

Rüyada ev taşıma ne demektir? Doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri ve anlamı
Bakaya ve yoklama kaçağı pasaport başvurusu yapabilir mi, pasaport alabilir mi?
La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? 2021 Netflix La Casa de Papel yeni sezonu tarihi belli oldu mu?
Survivor Reşat neden yok, elendi mi?
Acemi Anneler dizisindeki Ceren karakteri Kimdir? Yağmur Öztürk dizideki rolü ve hayatı
Celp grupları neye göre belirlenir? Celp 1-2 nedir?
Acemi Anneler Beyza kimdir? Melis Yıldıran Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Acemi Anneler dizisi Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisine katılan Ege Semih Erken kimdir? Cenk karakteri kimdir?
Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
Arka Sokaklar Zeliş öldü mü? Yüşra Geyik Arka Sokaklar'dan ayrılacak mı? Kurye Zeliş'i öldürdü mü?
2020 Tüvtürk kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Tüvtürk araç muayene hafta içi ve hafta sonu çalışma, mesai saatleri!
Bekçilik başvuruları nasıl yapılır? Bekçilik başvurularında hangi belgeler talep edilir?
Plaka çıkarma işlemleri nedir, nereden nasıl yapılır?
EYT’lilere yeni umut kaynağı Karma Emeklilik Sistemi nedir? Karma Emeklilik Sistemi ne zaman uygulanmaya başlayacak?
Acemi Anneler dizisi Sevda karakteri kimdir? Begüm Topçu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
Aile hekiminden e-nabız şifresi nasıl alınır? E-nabız şifremi unuttum
Şartlı eğitim yardımı hangi ayda verilir? 2021 Şartlı eğitim yardımı ne kadar oldu?
Muğla askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Devletin öğrencilere verdiği para yardımları nelerdir? 2021 Hangi şartlarda öğrenci yardımı ve devlet bursu alınabilir?
Acemi Anneler dizisi Murat’ı kim canlandırıyor? Tolga Akman'ın biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.