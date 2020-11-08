Borcunu vermeyen kardeşini öldürdü

Adana’da kardeşinden 10 bin TL alacağı olan kişi kardeşinde borcunu istediğinde kardeşinin kendisine hakaret etmesi sonucunda borcunu vermeyen kardeşini bıçak alarak bıçakladı.bıçakla öldüren zanlının, 10 bin lira alacağını isteyince kardeşinin hakaret ettiğini ve bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Adana merkez Seyhan ilçesinde tarım işçiliği yapan bir kişi kardeşi 27 yaşındaki Serkan B. ye 10 bin TL borç verdi. Bir süre sonra kardeşinin yanına borcunu istemek için gitti. Kardeşinin kendisine hakaret etmesi ve borcunu vermemesi sonucunda yanında bulunan bıçak ile kardeşi Serkan B.’yi bıçakladı. Sokak ortasında bıçakla ağır yaralanmış halde bulunan talihsiz adam hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak boğazından bıçaklanan Bozkurt yapılan müdahalelere rağmen yaşam savasını kaybetti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan kardeşi yakalamak için her yerde arama çalışmalarına başlarken kaçan 33 yaşındaki kardeş Celal B. bir süre sonra yakalandı. Cinayeti işleyen zanlı kardeş emniyete getirilerek ifadesine başvuruldu.

İfadesi alınan zanlı daha sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

