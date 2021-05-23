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Boomer ne demek, anlamı nedir?

Son zamanlarda sosyal medya aleminde gündemde olan Boomer kelimesinin anlamı bir hayli merak uyandırmaya başladı. Başta gençler olmak üzere yaygın olarak kullanılan Boomer kelimesinin yanı sıra ‘’ boomer kalmak, boomer olmak, baby boomer’’ gibi ifadeler de kullanılmaktadır. Boomer ne anlama gelmektedir? Türkçe karşılığı nedir? OK Boomer ne demek oluyor? işte yanıtlar.

23 Mayıs 2021 Pazar 21:58
Boomer ne demek, anlamı nedir?
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2019’dan itibaren intenet üzerinden özellikle de gençler arasında popüler olan ve sıkça kullanılan baby boomer kelimesi, neslinin basmakalıp olarak atfedilen tutum ve davranışlarını reddetmek ya da alay etmek için kullanılan bir slogan ve intenet fenomenidir. Sosyal mecrada gündemde olan boomer kelimesi bir hayli merak ediliyor. Daha çok gen nesil tarafından yaygın olarak kullanılan bu kelime ‘’ boomer kalmak, boomer olmak veya baby boomer ’’ gibi kelimelerle de ifade ediliyor. Peki boomer ne anlama geliyor? Boomer kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? OK boomer ne demek oluyor? işte detaylar..

Boomer ne anlama geliyor?

Genç neslin sosyal mecra da söz konusu olan nesile karşı kullanmış oldukları ‘’ OK boomer ‘’ kelimesi, ‘’ tamam babalık sen haklı çıktın’’, ‘’ yav he he  moruk’’ vb. anlamalar taşımaktadır. Karşındakini küçümsemek ve onunla alay etmek için kullanılan bu tabir, bu neslin çağımıza ayak uyduramadıkları ve gençleri hiç anlamadıkları için eleştiren bir nitelik taşımaktadır. Boomer kelimesi ilk defa yaşlı bir adamın çekmiş olduğu videoda ‘’ Y ve Z kuşaklarının Peter Pan Sendromuna olduklarını, onların hiç büyümek istemediklerini ve gençlik dönemleri boyunca da sahip oldukları ütopik hayallerinin bir şekilde yetişkinliklerine evrileceğini düşündüklerini ‘’ söylemesi ile ortaya çıkmıştır.

OK boomer ne demek oluyor?

OK boomer, 2019’dan itibaren intenet üzerinden gençlerin aralarında popüler olan ve baby boomer neslinin basmakalıp olarak atfedilen tutum ve davranışlarını reddetmek ya da onlar ile alay etmek için kullanılan bir slogan ve intenet fenomenidir. Bu kelime yaşlı olan jenerasyona karşı ilk kez 2019 yılında bir TikTok videosunda dikkat çekerek yaygın bir kullanım haline gelmesine karşın, bundan yıllar öncesinde de kullanılmıştır.  OK Boomer kelimesi bazı insanlar tarafından yaş ayrımcılığı olarak kabul edilse de, Yeni Zelanda milletvekili olan Chlöe Swarbrick’in meclisteki diğer bir üyeye karşı cevap olarak kullanması da dahil olmak üzere yaşlı olan neslin de bu kelimeyi kullanmış olduğu bazı önekler mevcuttur.

Boomer kalmak ne demek oluyor?

Eski zamanlarda kullanılan ‘’konuya Fransız kalmak’’ kelimesi şimdilerde ise günümüzde ‘’ boomer kalmak ‘’ olarak ifade edilmektedir. Bu kelime yaşanan olaylardan ve gündemden geri kalanlar ile alay etmek amacı ile kullanılmaktadır.

OK Boomer kelimesinin ortaya çıkış sebebi

‘’ Ok boomer ‘’kelimesi, kimliği belli olmayan yaşlı bir adamın TikTok videosunda konuşmuş olduğu şeylere tepki olmuş ve günümüzde popüler hale gelmiştir. Videoda ‘’ Y ve Z kuşaklarının Peter Pan Sendromuna sahip olduklarını, onların aslında hiç büyümek istemediklerini ve gençlik dönemleri boyunca da sahip oldukları ütopik hayallerinin de bir şekilde yetişkinlik dönemlerine evrileceğini düşündüklerini ‘’ dile getirmiş ve böylece bu kelimenin kullanımı da ilk kez bir Reddit yorumunda, yaygın olan kullanım döneminden 10 yıl öncesinde yani 29 Ocak 2009 yılında görülmüştür.


Son Güncelleme: 23.05.2021 21:58
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