Bolu’nun doğal güzelliklerinde yetişen Nilüfer çiçeği koruma altında! Koparana 160 bin liraya kadar ceza kesilecek

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:00
Yaz aylarının gelmesi ile birlikte Bolu’nun doğal güzellikleri olan Abant ve Gölcük Tabiat Parkı vatandaşların ziyareti ile dolup taştı. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün verdiği karara göre nadir yetişen nilüfer çiçeği
için koruma kararı verildi. Biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi için alınan bu karar ile beraber gölde nilüfer koparan bir kişinin görülmesi anında çiçeğin türüne ve miktarına bağlı olarak minimum 20 bin liradan 160 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.
Son Güncelleme: 31.05.2021 19:00
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