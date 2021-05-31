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Bolu’nun doğal güzelliklerinde yetişen Nilüfer çiçeği koruma altında! Koparana 160 bin liraya kadar ceza kesilecek

Bolu’nun Abant ve Gölcük Tabiat Parkı’nda nadir yetişen Nilüfer çiçekleri koruma altına alındı. Doğal güzellikleri ile ülkemizde adını duyuran Abant ve Gölcük, Nilüfer çiçekleri ile güzelliğine güzellik katarken çiçeği koparan kişilere 160 bin liraya kadar para cezası kesilmesi konusunda talimat verildi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:00
Bolu’nun doğal güzelliklerinde yetişen Nilüfer çiçeği koruma altında! Koparana 160 bin liraya kadar ceza kesilecek
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Yaz aylarının gelmesi ile birlikte Bolu’nun doğal güzellikleri olan Abant ve Gölcük Tabiat Parkı vatandaşların ziyareti ile dolup taştı. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün verdiği karara göre nadir yetişen nilüfer çiçeği için koruma kararı verildi. Biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi için alınan bu karar ile beraber gölde nilüfer koparan bir kişinin görülmesi anında çiçeğin türüne ve miktarına bağlı olarak minimum 20 bin liradan 160 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.




Son Güncelleme: 31.05.2021 19:00
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Anahtar Kelimeler:
Nilüfer çiçeğiAbant Ve Gölcük ParkıBolu Tabiat Parkı
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