Bolu'da yeni doğan bebeğini çöpe atan kadın yakalandı

Bolu’da otoyol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde çalışan temizlik görevlisi, çöpte bir bebek olduğunu fark ederek durumu hemen tesis yönetimine bildirdi.

BOLU'DA TESİSTE ÖLÜ BEBEK CESEDİ

Olaydan haberdar edilen tesis yönetimi hemen İl Jandarma Komutanlığını ve sağlık görevlilerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik bebeğin öldüğünü tespit etti.

Bebeğin cesedi, olay yerine gelen ekiplerinin incelemeleri ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri tüm güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

TESİSTE DOĞUM YAPTI

İnceleme sonrasında Erzurum’dan İstanbul’a giden bir yolcu otobüsünde yolculuk yapan bir kadının Bolu’da bulunan tesisin tuvaletinde doğum yaptığı ve sonrasında bebeğini çöpe attığı tespit edildi.

VİCDANSIZ ANNE

Kimliği tespit çalışmaları ardından kimliği belirlenen 39 yaşındaki S.E. adlı kadın polis ve Jandarma ekiplerinin ortak çalışmaları ile Esener’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldiği otobüste yakalandı.

Vicdansız kadının, Bolu'ya getirileceği öğrenildi.