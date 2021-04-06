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Bolu'da trafik kazası! Araçtan dışarı fırladı! 1 ölü 3 yaralı

D-100 karayolu Bolu sınırları içinde seyir halinde olan bir otomobilin, kavşakta bir başka otomobil ile çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi can verirken, 3 kişi yaralandı.

06 Nisan 2021 Salı 13:18
Bolu'da trafik kazası! Araçtan dışarı fırladı! 1 ölü 3 yaralı
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1 kişinin can verdiği, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası sabah saatlerinde D-100 karayolu Bolu sınırlarında meydana geldi.

Gelen bilgilere göre D-100 karayolu Bolu sınırları içinde Ankara yönünde hareket halinde olan Emrah Durkan'ın sürücüsü olduğu araç, Abant ilçesi kavşağına girdiği esnada, Sedat Gıvan'ın kullandığı araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Gıvan'ın sürücüsü olduğu araç içinde bulunan 45 yaşındaki Mustafa Önder araç içinde yola fırladı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

ARAÇTAN DIŞARI FIRLAYAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza mahaline ulaşan ekipler yaptıkları incelemede, araçtan dışarya fırlayan Önder'in olay yerinde can verdiğini tespit etti.  Kazada, otomobil sürücüleri Emrah Durkan, Sedat Gıvan ve Hasan Durkan ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, Önder'in cansız bedeni yapılan savcılık incelemesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 13:18
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Anahtar Kelimeler:
BoluTrafik Kazası
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