İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Son Dakika
Bir müjdeli haberde esnaf için...
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Son Dakika
Bankada parası olanlara müjde! Resmî...

Bolu'da trafik kazası! 1 ölü 1 yaralı

Akşam saatlerinde TEM otoyolu Bolu mevkiinde meydana gelen, otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi can verirken, bir kişide ağır yaralandı.

27 Aralık 2020 Pazar 22:57
Bolu'da trafik kazası! 1 ölü 1 yaralı
Takip Et:

Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise ağır yaralandığı trafik kazası TEM otoyolu Bolu mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Mustafa Y.'nin sürücüsü olduğu otomobil İstanbul yönünde seyir halindeyken, dikkatsizliği sonucu aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün 77 yaşındaki Mustafa E. olduğu hafif ticari araca arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ EŞİ AĞIR YARALI

Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden araçlardan otomobil yolda kontrolsüzce savrulduktan sonra takla atarak durabildi ve sürücüsü Mustafa Y. yara almadan atlattı. Çarptığın hafif ticari araç ise hurdaya dönerken sürücüsü Mustafa E. olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbar etmesiyle olay yerine 112 sağlık personeli ve polis yönlendirildi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler hayatını kaybeden Mustafa E.'nin cansız bedeni morga kaldırırken, kaza esnasında yanında bulunan ve ağır yaralanan eşi Emine E.'yi yaptıkları ilk müdahaleden sonra tedavisi için hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 22:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BoluTrafik KazasıBolu Trafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yük treni hemzemin geçitte traktöre çarptı: 1 ölü
Yük treni hemzemin geçitte traktöre çarptı: 1 ölü
Arnavutköy'de sigara izmariti atılan hurdalık yandı
Arnavutköy'de sigara izmariti atılan hurdalık yandı
Hamile kadın hastane bahçesindeki foseptiğe düştü, vinçle kurtarıldı
Hamile kadın hastane bahçesindeki foseptiğe düştü, vinçle kurtarıldı
Saat 03:03 nedir? Saat 03:03 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Saat 03:03 nedir? Saat 03:03 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Kayseri’de park halindeki araç yandı! 3 kişi yaralandı
Kayseri’de park halindeki araç yandı! 3 kişi yaralandı
Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrasında 44 artçı deprem meydana geldi
Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrasında 44 artçı deprem meydana geldi

Popüler Haberler

Tren seferleri ne zaman başlayacak? Bölgesel ve ana hat tren seferleri ne zaman başlar?
Akıncı dizisi Nergis karakterini kim canlandırıyor? Büşra Develi kimdir?
İhbar tazminatı için nereye başvurulur, kimlere verilir? 2020
TV8 Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Yayın tarihini sonunda açıklandı!
Hepsi Benim başvuru formu ve whatsapp hattı
Saat 04:04 nedir? Saat 04:04 neyi ifade eder, anlamı nedir?
İşte Bu Benim Masalım 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
MasterChef Aşçılıkta kaşık atma nedir, ne demektir?
Kefaret dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
MEB EBA TV 31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma canlı ders var mı?
Vestel ve LG televizyonlar için TRT EBA TV frekansı nasıl girilir?
İBB öğrenci burs ödemeleri ne zaman yapılacak? İBB burs ödemesi ne zaman, saat kaçta hesaplara yatacak?
Ramo dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti nerede?
MasterChef yeni eleme sistemi nasıl olacak? MasterChef'e yeni eleme sistemi ve kurallar
Devlet, ihtiyaç sahibi ailelere 1477 TL nakit ve gıda yardımı yapıyor
Kefaret dizisi Nil karakterini kim canlandırıyor? Ege Kökenli biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli'nin yer aldığı diziler
27 Aralık 2020 Pazar Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
Selena Zülfikar kim gerçek adı nedir? Ümit Erdim kimdir?
Çalışan anneye devlet destekleri nelerdir? 2020
İnstagram reels özelliği nedir? İnstagram reels özelliği nasıl kullanılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.