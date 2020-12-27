Bolu'da trafik kazası! 1 ölü 1 yaralı

Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise ağır yaralandığı trafik kazası TEM otoyolu Bolu mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Mustafa Y.'nin sürücüsü olduğu otomobil İstanbul yönünde seyir halindeyken, dikkatsizliği sonucu aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün 77 yaşındaki Mustafa E. olduğu hafif ticari araca arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ EŞİ AĞIR YARALI

Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden araçlardan otomobil yolda kontrolsüzce savrulduktan sonra takla atarak durabildi ve sürücüsü Mustafa Y. yara almadan atlattı. Çarptığın hafif ticari araç ise hurdaya dönerken sürücüsü Mustafa E. olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbar etmesiyle olay yerine 112 sağlık personeli ve polis yönlendirildi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler hayatını kaybeden Mustafa E.'nin cansız bedeni morga kaldırırken, kaza esnasında yanında bulunan ve ağır yaralanan eşi Emine E.'yi yaptıkları ilk müdahaleden sonra tedavisi için hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.