Bolu'da, sevgilisini başkasıyla gören genç intihara kalkıştı

İddialara göre bir fabrikada işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Şahin E. isimli genç, sevgilisini parkta başka birisinin yanında gördü. Gördükleri karşısında sinirlenen genç 5 katlı bir iş merkezi çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık görevlileri hemen olay yerine güvenlik şeridi çekerken Şahin E. Adlı gencin aşağı inmesi için ikna çalışmalarına başladılar.

Uzun süre uğraş veren polis ekipleri gencin çatıdan inmesi için sarf ettikleri uğraşlar neticesinde Şahin E. Aşağı inmeye ikna edildi. İfadesi için karakola getirildi.

İntihar girişimini sosyal medyadan yayınladılar

Olay mahallinden geçen vatandaşlar intihar girişimini izlemek için alanda toplanırken olayı cep telefonu ile kaydederek sosyal medya üzerinden paylaştılar. Bazı vatandaşların hadi atla söylemleri bu kadarına da pes dedirtti.

Şeritleri geçenlere polisten tepki

Polisin olay yerine çektiği güvenlik şeridinin üzerinde atlayarak geçmeye çalışan duruma aldırış etmeyen vatandaşlar polislere pes dedirtti. Polis ekipleri burası survivor değil diyerek tepkilerini dile getirdiler.

