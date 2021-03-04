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Bolu'da otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

Bolu D-100 karayolunda seyir halinde giderken motosikletiyle ilerleyen Emre Günaydın isimli vatandaş seyir halindeki bir araca çarparak ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan Emre Günaydın isimli vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

04 Mart 2021 Perşembe 23:19
Bolu'da otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!
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Bolu'da otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. D-100 kara yolundan Ankara’ya doğru giden  Emre Günaydın (23) kontrolündeki14 EG 717 plakalı motosiklet Dağkent mevkiinde önünde ilerleyen Kadir A. yönetimindeki 14 AAG 498 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan motosikletin sürücüsü Emre Günaydın yol kenarındaki bariyerlere çarparak ağır yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Emre Günaydın isimli motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 23:19
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BoluMotosiklet KazasıKaza HaberiBolu D-100
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