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Bolu'da köyde çıkan yangın 12 evi kül etti

Bolu’da bir evin bacasında başlayan yangın komşu evlere sıçrayarak evlerin yanmasına sebep oldu. Toplamda 12 evin yanmasına sebep olan yangın itfaiye görevlilerin 3 saatlik çalışmaları ile ancak kontrol altına alınarak söndürebildi.

25 Ekim 2020 Pazar 17:53
Bolu'da köyde çıkan yangın 12 evi kül etti
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Öğle saatlerinde Bolu ili merkez köyü olan Kuzfındık köyünde bir vatandaşın evinin bacasında sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgârın etkisiyle komşu ev ve ahırların çatılarına sıçramasıyla yangın büyüyerek diğer evlerde de yangının başlamasına sebep oldu. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri ve orman müdürlüğüne bağlı arazöz sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda 3 saatlik bir çalışma ile kontrol altına alınırken yangının sıçradığı 12 ev büyük zarar gördü çoğu ahır küle döndü.


Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit yangının kontrol altına 3 saat süren bir çalışma ile alınabildiğini ve soğutma çalışmaların halen sürmekte olduğunu söyledi.

Olay yerine gezen Bolu valisi vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Son Güncelleme: 25.10.2020 17:53
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Anahtar Kelimeler:
BoluYangın
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