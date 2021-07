Bolu'da komşuların yol kavgası kanlı sona erdi

Olay, saat 12.00 civarında Mudunu ilçesine bağlı Taşkesti beldesi Ortaköy Caddesi'nde yaşandı. Tevhid Şenkal, 3 sene önce iki kat olan evinin alt katını satmış olduğu Nazım Ok'tan eve girerken farklı bir yol kullanmasını söyledi.

Komşuların arasında bu sebepten dolayı tartışma çıktı. Bugün Tevhid Şenkal ile Nazım Ok'un eşi Ziyaver Ok bu nedenden dolayı tartışmaya başladı. Ziyaver Ok'un haber gönderdiği eşi Nazım Ok eve geldi. Nazım Ok evin bahçesine giriş yaptığı esnada komşusu Tevhid Şenkal tabancaya ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Nazım ve Ziyaver Ok çifti kanlar içerisinde yere serildi.

İhbarın ardından olay yerine jandarma ve 112 ambulans ekipleri gönderildi. Gelen 112 ambulans ekiplerinin yapmış olduğu kontrolde başına kurşun isabet eden Nazım Ok'un hayatını kaybettiği görüldü. 2 kurşun isabet eden Ziyaver Ok iseİzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Jandarmanın gözaltına aldığı Tevhid Şenkal’ın ifadesinin devam ettiği öğrenildi.