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Bolu’da kazara kendisini vurdu

Bolu’da yaşamakta olan bir şahıs yanlışlıkla kendisine ateş açtı. Şahıs, tabancayla oynarken kendisini yaraladığını ifade etti.

03 Mart 2021 Çarşamba 22:18
Bolu’da kazara kendisini vurdu
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Bugün gece saatlerine meydana gelen olayda Aktaş Mahallesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Gece saatleri tabanca sesiyle irkilen mahalle sakinleri sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine mahalleye gelen ekipler bir şahsın yanlışlıkla tabancayla kendini vurduğunu öğrendi. Sahip olduğu tabancayla gece saatleri oynamakta olan şahıs tabancanın ateş almasıyla beraber bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamakta. Polis ekipleri ise evin içerisinde araştırma başlattı. Silahın henüz ruhsatlı olup olmadığı bilinmemekte.



Son Güncelleme: 03.03.2021 22:18
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Anahtar Kelimeler:
BoluRuhsatsız SilahTabancaAktaş Mahallesi
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