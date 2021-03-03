Bolu’da kazara kendisini vurdu

Bugün gece saatlerine meydana gelen olaydande akıl almaz bir olay yaşandı. Gece saatlerisesiyle irkilen mahalle sakinleri sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine mahalleye gelen ekipler bir şahsın yanlışlıkla tabancayla kendini vurduğunu öğrendi. Sahip olduğu tabancayla gece saatleri oynamakta olan şahıs tabancanın ateş almasıyla beraber bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamakta. Polis ekipleri ise evin içerisinde araştırma başlattı. Silahın henüz ruhsatlı olup olmadığı bilinmemekte.