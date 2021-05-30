Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı!

Bolu ilinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaşanan kaza, saat 21.00 sularında Alpagut Mahallesi Çorak Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Selami Demir kontrolündeki 14 NA 100 plakalı otomobil, Ergün Çalışkan idaresindeki 34 BKJ 990 plakalı otomobille kavşakta çarpıştılar. Yaşanan kazada otomobil sürücüleri ve yanlarında bulunan Ayşe Demir ile kullanılamaz hale gelen otomobilde sıkışan Emine Akman kazadan yaralı olarak kurtuldu. Çevredeki vatandaşların yaşanan kazayı ihbar etmeleri üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olaya müdahalede bulundu. Araçta sıkışan Emine Akman itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri tamamlanan yaralılar ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil servislerine sevk edildiler. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi oldukları öğrenildi.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;