Bolu'da 2 ay önce doğan bebek koronavirüse yenik düştü!

Bolu'nun tanınmış kişilerinden biri olan Kenan Altundağ'ın 2 önce dünyaya gelen bebeği koronavirüs salgınına yenik düştü. Yaklaşık iki haftadır hastanede tedavi altında olduğu söylenilen Mustafa Yusuf bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Altundağ ailesinin engelli olarak doğan 2 aylık bebeği Mustafa Yusuf, koronavirüs salgınına yakalanmasının hemen ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 2 haftadır tedavi gören minik Mustafa Yusuf'un kalbinin Kovid-19'a yenik düştüğü öğrenildi.

Mustafa Yusuf bebeğe ilk koronavirüs teşhisi konulmasının ardından durumu ağırlaşması üzerine Bolu'dan Ankara'da bulunan özel bir hastaneye nakledildiği bildirilirken, Mustafa Yusuf bebeğin dün burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği açıklandı. Kovid-19'a yenik düşen minik Mustafa Yusuf'un cenazesi ise memleketinin Gerede ilçesinde toprağa verildi.