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Bolu'da 112 Acil Sağlık ekibine hasta yakını tarafından silahlı saldırı

Bolu'da, 112 Acil Sağlık ekibi rahatsızlanan yaşlı bir kadına müdahale için gittiği sırada hasta yakını tarafından silahlı saldırısına uğradı.

31 Aralık 2020 Perşembe 00:50
Bolu'da 112 Acil Sağlık ekibine hasta yakını tarafından silahlı saldırı
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Edinilen bilgilere göre Bolu merkezinde görevli bir 112 Acil Sağlık ekibi, ihbar üzerine Köroğlu Mahallesinde yaşayan 82 yaşındaki hastaya müdahaleye gitti. Sağlık ekipleri verilen adrese vardıklarında kendilerini bekleyen hasta yakınlarından hastanın genel durumu hakkında bilgi almaya çalıştığı sırada bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Gerçekleşen bu olay sırasında sağlık ekipleri polise haber vererek güvenlikleri için ambulansın içinde emniyet mensuplarının gelmesini beklemeye başladı. Bu duruma sinirlenen hasta yakını bu sırada tabanca ile ambulansa ateş etmeye başladı.

Olay yerinden uzaklaşan sağılık ekipleri polis karakoluna giderek şahıs hakkında şikâyetçi oldu.

Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol gerçekleşen bu konu ile alakalı polis karakoluna gelerek saldırıya uğrayan sağlık personele geçmiş olsun dileklerini ileterek durumunu öğrendi. Polis ekipleri ambulansa ateş ettiği iddia edilen 32 yaşındaki İ.E.E.'yi gözaltına aldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Çevrede 7 adet kurusıkı tabanca kovanı bulundu.

Hasta olan kadın için 112 Komuta tarafından yönlendirilen başka bir ambulansla müdahale ederek hastanın hastaneye kaldırılması sağlandı.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri gerçekleşen bu olayın doğru olduğunu bu olay ile ilgili "Beyaz Kod" verdiklerini ve adli sürecin bizzat takipçisi olacaklarını kaydetti.



Son Güncelleme: 31.12.2020 00:50
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Anahtar Kelimeler:
BoluSağlık çalışanına şiddet
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