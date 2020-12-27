Bolu Yedigöller nerede? Yedigöller kamp alanları

Yedigöller, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Bolu şehrinde yer alıyor. Bolu şehrinin kuzeyinde, Zonguldak şehrinin ise güneyinde yer alan Yedigöller Milli Parkı, Türkiye’de oldukça önemli bir konumdadır. Her mevsim binlerce ziyaretçiye uğrayan Yedigöller Milli Parkı, tatilciler ve kampçılar için de son derece önemlidir. Birçok kişinin kamp yapmak için tercih ettiği Yedigöller, çok büyük bir alana sahiptir.

Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl isimli 7 gölden oluşan bölge, ismini de burdan alıyor. Çok fazla bitki türünü de içinde barındıran Yedigöller Milli Parkı, ülkemizin en güzel yerlerinden birisidir.

Nasıl kamp yapılır?

Yedigöller Milli Parkında toplam 7 tane göl bulunuyor. Bu da bu göllerin hepsinin etrafında kamp kurabileceğiniz anlamına geliyor. Göllerin etrafında dolaşarak, kamp yapacağınız alanı seçebilirsiniz. Yedigöller Milli Parkı’nda kamp yapmak için çadır başı 25 TL ödemeniz gerekiyor. Eğer öğrenciyseniz bu fiyat 14.5 TL’ye düşüyor.