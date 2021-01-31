Bolu TEM otoyolunda TIR'ın devrilmesiyle TEM İstanbul yönü trafiğe kapandı

Öğle saatlerinde TEM Otoyolu Rüzgarlar mevkiinde meydana gelen kazada İstanbul yönüne gitmekte olan 50 yaşındaki İbrahim Çay adlı vatandaşın kullandığı limon yüklü TIR bir anda kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüjdeki beton bariyerlere çarptı.

Yaşanan kazanın etkisi ile çekici kısmı refüjün üzerine çıkan TIR devrilerek metrelerce sürüklendi. Yaşanan kazada, TIR sürücüsü İbrahim Çay yaralandı. Yaşanan kazanın polis ekiplerine ihbar verilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. Yaşanan kazada sürücü TIR içerisine sıkıştı. Sürücü itfaiye ekiplerinin uğraşları ile araç içerisinde çıkartıldı. İlk müdahalesinin olay yerinde yapıldığı sürücü tedavisinin devamı için hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan devrilen TIR TEM otoyolunu İstanbul yönünde kapatırken kilometrelerce araç kuyruğunun oluşmasına sebep oldu. Ekipler, TEM Otoyolu İstanbul yönüne ilerleyen araçları trafiği azaltmak için Yeniçağa Gişeleri'nden D-100 Karayolu’na yönlendirdi. Otoyolu kapatan TIR’ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

