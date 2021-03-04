Bolu ili hangi risk grubunda? Renk kodu ne? Bolu’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından halka özel açıklamalarda bulundu. Yeni normalleşme dönemine girilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamaların illere göre değiştiğini söyledi. Dört ayrı gruba ayrılan iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek gruplarına ayrılırken renkler bu grupları nitelendirdi.

Yüksek riskli grupta Bolu ili var!

Yüksek riskli grupta yer alan turuncu bölgede ki Bolu ili, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında sadece pazar günü uygulanacak. 83.10 oranla yüksek riskli grupta yer alan Bolu’da restoranlar ve kafeler yüzde 50 kapasite ile açılacak. Halı saha ve yüzme havuzları kapalı kalacak. Kamuda çalışma saatleri normal olacak. Bolu’da yaşayan öğrenciler ise okulöncesi açılacak, ilkokul, 8 ve12. Sınıflar ise yüz yüze eğitim görecek. Ortaokullar uzaktan eğitime devam edecek. Liseler ise yüz yüze eğitim görecek.