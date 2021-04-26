Bolu Dağında başlayan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü

Bolu dağı çevresinde sabah saatlerinden itibaren başlayan özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz bir şekilde etkiledi. Özellikle D-100 karayolu üzerinde Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlat yaşattı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yer yer 30 metre kadar olduğu bölgede sürücüler kazalara karşı uyarılırken takip mesafelerine dikkat etmeleri konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafında uyarılırdı. Özellikle hız yapmamaları konusunda sürücüler ikaz edildi.

