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Bolu Dağında başlayan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü

Bolu Dağı’nda oluşan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken ulaşım sisten dolayı etkilendi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:07
Bolu Dağında başlayan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü
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Bolu dağı çevresinde sabah saatlerinden itibaren başlayan özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz bir şekilde etkiledi. Özellikle D-100 karayolu üzerinde Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlat yaşattı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yer yer 30 metre kadar olduğu bölgede sürücüler kazalara karşı uyarılırken takip mesafelerine dikkat etmeleri konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafında uyarılırdı. Özellikle hız yapmamaları konusunda sürücüler ikaz edildi.




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:07
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Anahtar Kelimeler:
Bolu DağıSis
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