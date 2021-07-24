Bolu Dağı tünel çıkışı 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Dün gece saatlerinde TEM otoyolunun Bolu Dağı mevkiinde bir zincirleme kaza meydana geldi. Kaza yerinden edinilen bilgilere göre Bolu Dağı'nın tünel çıkışında İstanbul istikametine doğru gide Oğuz Y. idaresindeki bir otomobil, seyir halinde ilerlerken birden yavaşlayınca aynı istikamette giden Abdullah B.'in kullandığı otomobilin kendisine çarpasına neden oldu. Arkasından gelen Yücel Y'nin kullandığı otomobil ile Vedat E.'in kullandığı araçta önde kaza yapan araçlara çarptı.
Kazadan sonra bir süreliğine kapanan TEM otoyolu İstanbul istikametinde araçlar Abant gişelerinden D-100'e yönlendirilirken, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi sonrası Otoyol'da trafik normale döndü.
Son Güncelleme: 24.07.2021 10:34