Bolu Dağı tünel çıkışı 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Dün gece saatlerinde TEM otoyolunun Bolu Dağı mevkiinde bir zincirleme kaza meydana geldi. Kaza yerinden edinilen bilgilere göre Bolu Dağı'nın tünel çıkışında İstanbul istikametine doğru gide Oğuz Y. idaresindeki bir otomobil, seyir halinde ilerlerken birden yavaşlayınca aynı istikamette giden Abdullah B.'in kullandığı otomobilin kendisine çarpasına neden oldu. Arkasından gelen Yücel Y'nin kullandığı otomobil ile Vedat E.'in kullandığı araçta önde kaza yapan araçlara çarptı.

4 aracın birbirine girdiği kazada otomobil sürücüleri Abdullah B. ve Vedat E. yaralanırken araç içinde bulunan yolculardan Mehmet B., Fatma B. ve Ecrin B. kazadan yaralı olarak kurtuldu. Diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslara aldı ve onları Düzce'de ki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili olarak bir inceleme başlattı.

Kazadan sonra bir süreliğine kapanan TEM otoyolu İstanbul istikametinde araçlar Abant gişelerinden D-100'e yönlendirilirken, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi sonrası Otoyol'da trafik normale döndü.