İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Bolu Belediyesi'nin yaptığı yardım nedir, nasıl başvurulur?

Türkiye’de birçok belediyenin yaptığı gibi Bolu Belediyesi de ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunuyor. Peki Bolu Belediyesi’nin yaptığı yardımlar nedir, nasıl başvurulur? İşte yanıtı…

27 Aralık 2021 Pazartesi 22:26
Bolu Belediyesi'nin yaptığı yardım nedir, nasıl başvurulur?
Takip Et:

Türkiye’de yıllardır birçok belediye maddi ve manevi yönden zor günler geçiren vatandaşlarına çeşitli yardımlarda bulunuyor. Sosyal yardım adı altında yapılan bu yardımlar nakit para olarak verildiği gibi gıda ve erzak yardımı şeklinde de yapılabiliyor. Bolu’da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ise bu yardımlara nasıl başvurulduğu merak ediyorlar.

Bolu Belediyesi, maddi ve manevi olarak zor günler geçiren vatandaşlarına yardımlar yapmayı sürdürüyor. İşte o yardımlar:

- Kıyafet ve elbise yardımı (İç çamaşır, okul üniforması, ayakkabı vs.)

- Nakit yardımı

- Gıda ve erzak yardımı

- Kira yardımı

- Ulaşım yardımı

- Faizsiz kredi yardımı

- Mülteci yardımı

- Engelli vatandaşlara özel yardımlar

- Yakacak yardımı

- Doğum yardımı

- Yaşlı yardımı

- Kırtasiye yardımı

- Sağlık yardımı

Yardımlara Nasıl Başvuruluyor?

Yardımlara başvurmak isteyen insanların ilk olarak Bolu içerisinde bulunan bir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gitmesi ve burada bir başvuru formu doldurması gerekiyor. Daha sonra ikamet ettikleri muhtarlıklardan ‘’fakirlik belgesi’’ alınıp belediyeye teslim edilerek başvuru tamamlanıyor. Başvuruyu sorgulamak için ise https://www.bolu.bel.tr/ adresine tıklanması yeterli olacaktır.


Son Güncelleme: 27.12.2021 22:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bolu BelediyesiYardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞKUR kayıt belgesi nedir? İŞKUR kayıt belgesi nasıl ve nereden alınır?
İŞKUR kayıt belgesi nedir? İŞKUR kayıt belgesi nasıl ve nereden alınır?
Kolajen nedir? En iyi Kolajen markaları nelerdir?
Kolajen nedir? En iyi Kolajen markaları nelerdir?
Günlük 2,39 TL'ye sigorta ödemesi: Ev hizmetlileri için günlük sigorta ödemesi nasıl gerçekleşir?
Günlük 2,39 TL'ye sigorta ödemesi: Ev hizmetlileri için günlük sigorta ödemesi nasıl gerçekleşir?
Çifte sigorta yaparak yüksek maaş alma işlemi
Çifte sigorta yaparak yüksek maaş alma işlemi
BAĞ-KUR sanal terk ne demek?
BAĞ-KUR sanal terk ne demek?
Yaşlı bakım maaşı almanın şartları nelerdir?
Yaşlı bakım maaşı almanın şartları nelerdir?

Popüler Haberler

İbrahim Kalın, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini paylaştı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Bolu Belediyesi'nin yaptığı yardım nedir, nasıl başvurulur?
İŞKUR kayıt belgesi nedir? İŞKUR kayıt belgesi nasıl ve nereden alınır?
Kolajen nedir? En iyi Kolajen markaları nelerdir?
Günlük 2,39 TL'ye sigorta ödemesi: Ev hizmetlileri için günlük sigorta ödemesi nasıl gerçekleşir?
Sosyal Yardımlaşma Para Yardımını Nasıl Alabilirim?
Çifte sigorta yaparak yüksek maaş alma işlemi
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 27 Aralık 2021 Pazartesi Bitcoin ne kadar oldu?
Gelir Belgesi Olmadan kredi kartı veren bankalar hangileri ?
Mantar yetiştiriciliği yapmak isteyenlere devlet desteği
Kanal D Yargı dizisi Savcı Ilgaz kim, nereli, kaç yaşında? Kanal D Yargı dizisi karakterlerinden Savcı Ilgaz dizideki önemi sebebiyle gündem oldu
Amazon Prime Gaming Türkiye Eylül 2021 ücretsiz oyunları
Yalnız Kurt dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Yanlız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var?
Oto Yedek Parça dükkanı açmak için devlet 150 bin TL destek veriyor!
Yeni Zombi Dizisi, S.O.Z: Soldados o Zombies'in Konusu ve Yorumu
Halkbank'tan Ertelemeli 30 bin TL Kredi Müjdesi Geldi!
Netflix Cocaine Cowboys The Kings of Miami belgesel dizisi konusu
Navarasa Dokuz Duygu dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
SGK'nın idari para cezası nasıl sorgulanır, nasıl ödenir?
Saç dökülmesine neler sebep oluyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.