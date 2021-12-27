Bolu Belediyesi'nin yaptığı yardım nedir, nasıl başvurulur?

Türkiye’de yıllardır birçok belediye maddi ve manevi yönden zor günler geçiren vatandaşlarına çeşitli yardımlarda bulunuyor. Sosyal yardım adı altında yapılan bu yardımlar nakit para olarak verildiği gibi gıda ve erzak yardımı şeklinde de yapılabiliyor. Bolu’da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ise bu yardımlara nasıl başvurulduğu merak ediyorlar.

Bolu Belediyesi, maddi ve manevi olarak zor günler geçiren vatandaşlarına yardımlar yapmayı sürdürüyor. İşte o yardımlar:

- Kıyafet ve elbise yardımı (İç çamaşır, okul üniforması, ayakkabı vs.)

- Nakit yardımı

- Gıda ve erzak yardımı

- Kira yardımı

- Ulaşım yardımı

- Faizsiz kredi yardımı

- Mülteci yardımı

- Engelli vatandaşlara özel yardımlar

- Yakacak yardımı

- Doğum yardımı

- Yaşlı yardımı

- Kırtasiye yardımı

- Sağlık yardımı

Yardımlara Nasıl Başvuruluyor?

Yardımlara başvurmak isteyen insanların ilk olarak Bolu içerisinde bulunan bir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gitmesi ve burada bir başvuru formu doldurması gerekiyor. Daha sonra ikamet ettikleri muhtarlıklardan ‘’fakirlik belgesi’’ alınıp belediyeye teslim edilerek başvuru tamamlanıyor. Başvuruyu sorgulamak için ise https://www.bolu.bel.tr/ adresine tıklanması yeterli olacaktır.