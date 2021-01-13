Bolu askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Bolu merkez ve ilçelerinde bulunan askerlik şubelerinin adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri şu şekilde;

Bolu Askerlik Şubesi

Adres: Tabaklar Mahallesi. Ali Tekemen Caddesi No:4 Merkez/BOLU

Telefon: 0.374.215 11 03

Faks: 0.374.217 04 69

E-posta: bolu_as_sb@msb.gov.tr

Dörtdivan

Askerlik Şubesi

Adres: Kitirler Mahallesi. Atatürk Bulvarı No:64 Gerede/BOLU

Telefon: 0.374.311 60 37

Faks: 0.374.311 79 53

E-posta: gerede_as_sb@msb.gov.tr

Gerede

Askerlik Şubesi

Adres: Kitirler Mahallesi Atatürk Bulvarı No:64 Gerede/BOLU

Telefon: 0.374.311 60 37

Faks: 0.374.311 79 53

E-posta: gerede_as_sb@msb.gov.tr

Göynük

Askerlik Şubesi

Adres: Kaygana Mahallesi. Üzümcüyolu Sokak No:6 Mudunu/BOLU

Telefon: 0.374.421 30 07

Faks: 0.374.421 23 85

E-posta: mudunu_as_sb@msb.gov.tr

Kıbrıscık

Askerlik Şubesi

Adres: Tabaklar Mahallesi. Ali Tekemen Caddesi No:4 Merkez/BOLU

Telefon: 0.374.215 11 03

Faks: 0.374.217 04 69

E-posta: bolu_as_sb@msb.gov.tr

Mengen

Askerlik Şubesi

Adres: Tabaklar Mahallesi Ali Tekemen Caddesi. No:4 Merkez/BOLU

Telefon: 0.374.215 11 03

Faks: 0.374.217 04 69

E-posta: bolu_as_sb@msb.gov.tr

Mudunu

Askerlik Şubesi

Adres: Kaygana Mahallesi Üzümcüyolu Sokak No:6 Mudunu/BOLU

Telefon: 0.374.421 30 07

Faks: 0.374.421 23 85

E-posta: mudunu_as_sb@msb.gov.tr

Seben

Askerlik Şubesi

Adres: Tabaklar Mahallesi Ali Tekemen Caddesi. No:4 Merkez/BOLU

Telefon: 0.374.215 11 03

Faks: 0.374.217 04 69

E-posta: bolu_as_sb@msb.gov.tr

Yeniçağa

Askerlik Şubesi

Adres: Kitirler Mahallesi Atatürk Bulvarı No:64 Gerede/BOLU

Telefon: 0.374.311 60 37

Faks: 0.374.311 79 53

E-posta: gerede_as_sb@msb.gov.tr