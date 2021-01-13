Bolu askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Bolu merkez ve ilçelerinde bulunan askerlik şubelerinin adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri şu şekilde;
Bolu Askerlik Şubesi
Adres: Tabaklar Mahallesi. Ali Tekemen Caddesi No:4 Merkez/BOLU
Telefon: 0.374.215 11 03
Faks: 0.374.217 04 69
E-posta: bolu_as_sb@msb.gov.tr
Dörtdivan
Askerlik Şubesi
Adres: Kitirler Mahallesi. Atatürk Bulvarı No:64 Gerede/BOLU
Telefon: 0.374.311 60 37
Faks: 0.374.311 79 53
E-posta: gerede_as_sb@msb.gov.tr
Gerede
Askerlik Şubesi
Adres: Kitirler Mahallesi Atatürk Bulvarı No:64 Gerede/BOLU
Telefon: 0.374.311 60 37
Faks: 0.374.311 79 53
E-posta: gerede_as_sb@msb.gov.tr
Göynük
Askerlik Şubesi
Adres: Kaygana Mahallesi. Üzümcüyolu Sokak No:6 Mudunu/BOLU
Telefon: 0.374.421 30 07
Faks: 0.374.421 23 85
E-posta: mudunu_as_sb@msb.gov.tr
Kıbrıscık
Askerlik Şubesi
Adres: Tabaklar Mahallesi. Ali Tekemen Caddesi No:4 Merkez/BOLU
Faks: 0.374.217 04 69
E-posta: bolu_as_sb@msb.gov.tr
Mengen
Askerlik Şubesi
Adres: Tabaklar Mahallesi Ali Tekemen Caddesi. No:4 Merkez/BOLU
Telefon: 0.374.215 11 03
Faks: 0.374.217 04 69
E-posta: bolu_as_sb@msb.gov.tr
Mudunu
Askerlik Şubesi
Adres: Kaygana Mahallesi Üzümcüyolu Sokak No:6 Mudunu/BOLU
Telefon: 0.374.421 30 07
Faks: 0.374.421 23 85
E-posta: mudunu_as_sb@msb.gov.tr
Seben
Askerlik Şubesi
Adres: Tabaklar Mahallesi Ali Tekemen Caddesi. No:4 Merkez/BOLU
Telefon: 0.374.215 11 03
Faks: 0.374.217 04 69
E-posta: bolu_as_sb@msb.gov.tr
Yeniçağa
Askerlik Şubesi
Adres: Kitirler Mahallesi Atatürk Bulvarı No:64 Gerede/BOLU
Telefon: 0.374.311 60 37
Faks: 0.374.311 79 53
E-posta: gerede_as_sb@msb.gov.tr