İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Covid - 19 salgını haftalık vaka sayıları açıklandı! kırmızı listede hangi iller var?
Son Dakika
Covid - 19 salgını haftalık...
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
İkinci el telefon satışlarında KDV'nin %1'e düştüğü açıklandı
Son Dakika
İkinci el telefon satışlarında KDV'nin...
Hande Erçel ile Kerem Bursin ayrıldı mı? Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrıldığı iddia ediliyor
Hande Erçel ile Kerem Bursin...

Bölge müdürü ne kadar maaş alır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?

Bölge müdürü işi ile ilgili tüm detayları sizler için haberimizde derledik. Detaylı bilgiler haberimizde...

01 Kasım 2021 Pazartesi 22:25
Bölge müdürü ne kadar maaş alır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Takip Et:

Bölge müdürü ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Bölge müdürü  servis  iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

Bölge müdürü tanımı nasıl yapılır?

Pek çok sektörde ihtiyaç duyulan, yetki sahibi oldukları bölgedeki bayilerin, kişilerin ya da mağazaların satış, personel idaresi ve ciro gibi konulardaki işleri yerine getiren kişilerdir.

Bölge müdürü 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Bölge müdürü olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 6.800 TL olarak ifade edilebilir. Bölge müdürü  olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise  2.826 TL olmakla birlikte  aldıkları maximum maaş ise 13.500 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Bölge müdürü olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

Bölge müdürü  iş ilanları ve bu alanda nasıl çalışılacağına dair bilgiler için tıklayınız...

Bölge müdürü olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Bölge müdürü olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi lisanstan olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. Lisanstan mezun  olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir.

Bölge müdürü ne iş yapmaktadır?

Bölge müdürü çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve  ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır

Bölge müdürü meslek ana grubu nedir?

Ticari ve idari müdürlere dahil olarak çalışmaktadırlar.

Bölge müdürü meslek alt ana grubu nedir?

İş hizmetleri ve idaresi ile ilgili müdürler mensuplarıdır.

Bölge müdürü meslek grubu nedir? Bölge müdürü meslek birim grubu nedir?

Politika ve planlama müdürleri

Bölge müdürü meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Bölge müdürü meslek kodunu bulduk, ilgili kod 1213.19olarak sözlükte geçmektedir.

 Sizler ile bu haberimizde Bölge müdürü olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Bölge müdürü olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.

 


Son Güncelleme: 01.11.2021 22:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MaaşBölgemüdürüIşkur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baskı sonrası operatörü maaşı ne kadar? Baskı sonrası operatörü ne iş yapar?
Baskı sonrası operatörü maaşı ne kadar? Baskı sonrası operatörü ne iş yapar?
Hastane Hizmetlisi ne kadar maaş alıyor?
Hastane Hizmetlisi ne kadar maaş alıyor?
Sigortalı işçinin sağlık hakkından yararlanma süresi ne kadar? İşçinin merak ettiği sağlık sigortası hakkında son detaylar belli oldu
Sigortalı işçinin sağlık hakkından yararlanma süresi ne kadar? İşçinin merak ettiği sağlık sigortası hakkında son detaylar belli oldu
Minibüs şöförü maaşı ne kadar? Minibüs şöförü ne iş yapar?
Minibüs şöförü maaşı ne kadar? Minibüs şöförü ne iş yapar?
Çikolata ve çikolatalı ürünler üretim operatörü maaşı ne kadar? Çikolata ve çikolatalı ürünler üretim operatörü ne iş yapar?
Çikolata ve çikolatalı ürünler üretim operatörü maaşı ne kadar? Çikolata ve çikolatalı ürünler üretim operatörü ne iş yapar?
Bilişim Uzmanı ne iş yapar? 2021 yılında Bilişim Uzmanı ne kadar maaş alıyor? Bilişim Uzmanı iş ilanları
Bilişim Uzmanı ne iş yapar? 2021 yılında Bilişim Uzmanı ne kadar maaş alıyor? Bilişim Uzmanı iş ilanları

Popüler Haberler

Baskı sonrası operatörü maaşı ne kadar? Baskı sonrası operatörü ne iş yapar?
Hastane Hizmetlisi ne kadar maaş alıyor?
Altın ve gümüş kuyumcu maaşı ne kadar? Altın ve gümüş kuyumcu ne iş yapar?
Sigortalı işçinin sağlık hakkından yararlanma süresi ne kadar? İşçinin merak ettiği sağlık sigortası hakkında son detaylar belli oldu
Minibüs şöförü maaşı ne kadar? Minibüs şöförü ne iş yapar?
Elektronik ve haberleşme mühendisi maaşı ne kadar? Elektronik ve haberleşme mühendisi ne iş yapar?
Üç Kuruş Çıngıraklı nerede? Üç Kuruş Çıngıraklı Mahalle neresi, gerçekte var mı?
Çikolata ve çikolatalı ürünler üretim operatörü maaşı ne kadar? Çikolata ve çikolatalı ürünler üretim operatörü ne iş yapar?
Sadece 3 günde ciğerlerinizi tertemiz yapıyor!
Shang-Chi ve On Halka Efsanesi filmi ne anlatıyor? Shang-Chi ve On Halka Efsanesi konusu ve yorumu
Sahte içki nasıl belli olur? Gerçek içki ile sahte içki ayırmanın yolu nedir? Şişede sahte içkiyi anlama
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
MasterChef'in sevilen yarışmacısı Tunahan programdan ne kadar kazanıyor?
Annabelle 2 Kötülüğün Doğuşu filminin konusu nedir? Filmin konusu ve yorumu
3 Bankadan düşük faizli acil onaylı 60 ay vadeli 18 Bin TL kredi kampanyası
Bobinaj elektrik sarma işçilerini aylık kazancı kaç TL?
Çelik konstrüksiyon (yapılandırmacı) teknisyeni 2021 yılında ne kadar maaş alır? İş ilanlarıne nereden ulaşılır?
Proje yazma elemanı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Netflix'in en yeni filmi: Böyle Kaldık film konusu ve oyuncuları
Kalite Kontrolörü-Kumaş çalışanı maaşları ve iş ilanları
Ebe-Hemşireler aylık ne kadar gelir elde ediyorlar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.