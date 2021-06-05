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Bohça Mağazası'nın açılışı Emine Erdoğan tarafından yapıldı

Beyoğlu İstanbul Refia Övünç Olgunlaşma Enstitüsü’nün kurduğu Bohça Mağazası’nın açılışı Emine Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan, açılış töreni sonrasında MEB, Ticaret Bakanlığı ve İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçılar Birliği’nin gerçekleştirdiği işbirliği protokolüne geçti.

05 Haziran 2021 Cumartesi 19:16
Bohça Mağazası'nın açılışı Emine Erdoğan tarafından yapıldı
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Beyoğlu İstanbul Refia Övünç Olgunlaşma Enstitüsü’nün kurduğu Bohça Mağazası açılışı Emine Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşti. Mağaza açılış töreninde Erdoğan’ın yanı sıra; MEB Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da katılım sağladı. Emine Erdoğan, mağaza açılış töreni sonrasında MEB, Ticaret Bakanlığı ve İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçılar Birliği’nin gerçekleştirdiği işbirliği protokolüne geçti.

23 ilde 24 olgunlaşma enstitüsü bulunuyor

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Dairesi Başkanı Meral Altınkaya, olgunlaşma enstitülerinin 1945’te Beyoğlu İstanbul Refia Övünç Olgunlaşma Enstitüsü’nde Refia Övünç önderliğinde kurulduğunu belirterek, günümüzde 23 ilde 24 olgunlaşma enstitüsünün bulunduğunu belirtti. İstanbul’da 2 tane olgunlaşma enstitüsünün bulunduğunu söyleyen Altınkaya, Beyoğlu İstanbul Refia Övünç Olgunlaşma Enstitüsü birinci katta olgunlaşma enstitüleri tarafından üretilmekte olan ürünlerle “Bohça” ismini verdikleri yeni bir markaya imza attıklarını söyledi.

Altınkaya’nın verdiği bilgiler doğrultusunda, Bohça Mağazası’nda şimdilik sekiz yüz ürün bulunuyor ve bu ürünler üzerinde stoklu olarak çalışılıyor. Bohça Mağazası, ticari amaçlar için kurulmaktan ziyade, yalnızca olgunlaşma enstitülerinin gelişimi için çalışacak bir yer. Mağazadan elde edilecek gelirler olgunlaşma enstitülerindeki öğrencilerin eğitimleri için kullanılacak.


Son Güncelleme: 05.06.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
Istanbul Bohça Mağazası AçılışıEmine ErdoğanOlgunlaşma Enstitüsü
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