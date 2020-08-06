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Boğulma tehlikesi geçiren çocuk hayatını kaybetti

Giresun'da ailesi ile birlikte gittiği denizde serinlemek isteyen çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

06 Ağustos 2020 Perşembe 20:27
Boğulma tehlikesi geçiren çocuk hayatını kaybetti
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Olay öğle saatlerinde Giresun’un Teyyaredüzü mahallesinde ailesi ile birlikte serinlemek için sahile giden 4 yaşındaki Suriyeli  Omer Yessuf  denizde oynarken birden çırpınmaya başladı.Boğulma tehlikesi geçiren minik çocuk hemen kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük Omer Yessuf  hayatını kaybetti.

Giresun Belediyesi vatandaşları uyararak yasak bölgelerde denize girmemelerini ve özellikle cankurtaran olan sahilleri tercih etmelerini istedi.



Son Güncelleme: 06.08.2020 21:59
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Anahtar Kelimeler:
GiresunBoğulma
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