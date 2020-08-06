Boğulma tehlikesi geçiren çocuk hayatını kaybetti

Olay öğle saatlerinde Giresun’un Teyyaredüzü mahallesinde ailesi ile birlikte serinlemek için sahile giden 4 yaşındaki Suriyeli Omer Yessuf denizde oynarken birden çırpınmaya başladı.Boğulma tehlikesi geçiren minik çocuk hemen kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük Omer Yessuf hayatını kaybetti.

Giresun Belediyesi vatandaşları uyararak yasak bölgelerde denize girmemelerini ve özellikle cankurtaran olan sahilleri tercih etmelerini istedi.