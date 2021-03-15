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Boğazın amatör balıkçılarının oltalarına taktıkları kurşunlar tehlike saçıyor!

İstanbul Boğazı'nda amatör olarak balık tutanların oltalarına ucuna taktıkları kurşunlar tehlike saçtığı açıklandı. Uzmanlar kurşunun zehirli madde içerdiğini bu maddenin uzun zamanda balıklarda oluşturacak etkilerle birlikte zararlı bakterilerin ortaya çıktığını söylüyorlar.

15 Mart 2021 Pazartesi 22:18
Boğazın amatör balıkçılarının oltalarına taktıkları kurşunlar tehlike saçıyor!
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Boğaz çevresinde herkesin görüntülerine aşina olduğu amatör balıkçılık, zaman süreci boyunca tehlikeli sonuçlar oluşturmaya başladı. Oltaların ucuna takılan kurşunların içerdiği zehirli maddelerin bir süre sonra balıkların yaşam alanlarına olan etkilerle birlikte zamanla yumurta ve larvalarına geçmesiyle bu zehrin kas dokularında birikmesine neden oluyor.

Oltaların ucuna ağırlık yapması için takılan kurşunların hem Boğazı hem de insan sağlığını zehirlediğini belirten uzmanlar zehir içeren bu kurşunların endüstriyel atıklarla da suya karıştığını söyleyerek bunula ilgili tek çözümün farkındalık olabileceğini ifade ediyorlar.

Yoğun olarak avlanılan yerlere getirilen bir takım kurallarla zararın bir nebze de olsa azaltılabileceğini söyleyen İstanbul Üniversitesi'nde Su Bilimleri Fakültesinde Öğretim üyeliği görevinde bulunan Prof. Dr. Gülşen Altuğ, kurşunun denizde yoğun olarak kullanıldığı yerlerde düzenli toplayıcılarla bir çözüm yaratılabileceğini kaydetti.

Konuşmasının devamında denizde bulunan bakterilerin kimyasallara karşı direnç kazanmasına yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Altuğ, koronavirüsle savaştığımız şu günlerde ağır metallere karşı direnç kazanmış bakterinin zamanla ortaya çıkarak daha tehlikeli boyutlara geçebileceğini söyledi.

 



Son Güncelleme: 15.03.2021 22:18
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Anahtar Kelimeler:
Istanbul BoğazıBalıkçıOltaKurşun Tehlikesi
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