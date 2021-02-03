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Boğaziçi Üniversitesi nerededir, hangi ilde? Boğaziçi Üniversitesi hangi tarihte açılmıştır?

Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birisi olduğu bilinen Boğaziçi Üniversitesi'nin nerede olduğu merak ediliyor. Pek çok kişi, Boğaziçi Üniversitesi nerededir, hangi ilde? Boğaziçi Üniversitesi hangi tarihte açılmıştır? sorularını araştırıyor.

03 Şubat 2021 Çarşamba 02:10
Boğaziçi Üniversitesi nerededir, hangi ilde? Boğaziçi Üniversitesi hangi tarihte açılmıştır?
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Türkiye’nin en eski üniversitelerinden bir tanesi olan ve pek çok öğrencinin hayali olan Boğaziçi Üniversitesi merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi üniversitenin nerede olduğunu araştırırken aynı zamanda üniversitenin tarihi de merak ediliyor.

Öğrencilerin hayali olan Boğaziçi üniversitesi Türkiye’nin en başarılı üniversitelerinden bir tanesidir. Times Higher Education araştırmalarına göre en iyi 10 Türk üniversitesi içerisinde 3. Sıradadır.

Boğaziçi ne zaman kuruldu?

Boğaziçi Üniversitesinin merkez binası 16 Eylül 1863 yılında Cyrus Hamlin ve Christopher Robert tarafından Robert Koleji olacak şekilde inşa edilmiştir. Yüzyıldan fazla eğitim veren Robert Koleji 10 Eylül 1971 yılında Türkiye Cumhuriyetine devredilerek Boğaziçi Üniversitesi olmuştur.

Aptullah Kuran Boğaziçi Üniversitesinin ilk rektörü olurken 20 Eylül tarihinde yeni adı ile eğitime başlamıştır.

Boğaziçi Üniversitesi nerede?

Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Beşiktaş’tadır. Bebek semtinde olan Üniversite Rumeli Hisarı, Aşiyan Müzesi ve Aşiyan Mezarlığına komşudur. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi İstanbul’un en bilindik caddelerinden birisi olan Nispetiye Caddesi üzerindedir.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 02:10
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