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Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda 2.kaza meydana geldi. Korkutan kazada felaketin eşiğinden dönüldü. Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı. Olay yerine kurtarma römorkları gönderildi. Boğaz'da 2.kaza nasıl gerçekleşti? Bu haberimizde Boğaz'da gerçekleşen kazaya ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Boğaz'da gerçekleşen kazaya ilişkin detaylar...

27 Eylül 2021 Pazartesi 17:23
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
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İstanbul’da kuru yük gemileri çarpıştı. Çarpışma sonucu olay yerine kurtarma römorkları gönderildi. Türk ve Rus kuru yük gemilerinin çarpışmasının detayları neler?

Boğaz’da gemi kazası

Kıyı Emniyeti Kurumu'ndan yapılan açıklamada, bu gemilerin pilotlar eşliğinde Büyükdere’de  güvenli bir şekilde demirlendiği belirtildi. Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye 90 metrelik TAHSİN İMAMOĞLU ve Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden  128 metrelik  olan RUSICH 10, Yeniköy'ün önünde çarpışması nedeniyle KIYEM-5, KEGM-3, KURTARMA-11 ve 14 römorkörümüz bölgeye sevk edildi. İkinci gemi kazası İstanbul Boğazı'nda meydana geldi. Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisi, Boğaz'dan ayrılırken balıkçı teknesiyle çarpışınca suya almaya  başladığı aktarıldı.

Olay yerine kurtarma ekibi sevk edildi. Sahil Polisinden yapılan açıklamada, "Tekirdağ'dan Rusya'ya gitmekte olan 140 metre boyundaki  VOLZHSKIY-40 kuru yük gemisi, Boğaziçi'nden ayrılırken balıkçı teknesiyle  çarpıştığı için kılavuz kaptanı  KIYEM-8 ve KEGM-3 gemilerimiz ile KIYEM-8 ve KEGM-3 gemilerimiz KURTARMA-11 römorkörü, geminin suya girdiğini bildirdikten sonra gemiye yardım için gitmiştir.’’ Açıklaması yapıldı.


Son Güncelleme: 27.09.2021 17:23
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Tahsin İmamoğluTürk Ve Rus Gemileri çarpıştıBoğazda 2.kazaRUSICH 10
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