Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı

İstanbul’da kuru yük gemileri çarpıştı. Çarpışma sonucu olay yerine kurtarma römorkları gönderildi. Türk ve Rus kuru yük gemilerinin çarpışmasının detayları neler?

Boğaz’da gemi kazası

Kıyı Emniyeti Kurumu'ndan yapılan açıklamada, bu gemilerin pilotlar eşliğinde Büyükdere’de güvenli bir şekilde demirlendiği belirtildi. Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye 90 metrelikve Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 128 metrelik olan, Yeniköy'ün önünde çarpışması nedeniyle KIYEM-5, KEGM-3, KURTARMA-11 ve 14 römorkörümüz bölgeye sevk edildi. İkinci gemi kazası İstanbul Boğazı'nda meydana geldi. Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisi, Boğaz'dan ayrılırken balıkçı teknesiyle çarpışınca suya almaya başladığı aktarıldı.

Olay yerine kurtarma ekibi sevk edildi. Sahil Polisinden yapılan açıklamada, "Tekirdağ'dan Rusya'ya gitmekte olan 140 metre boyundaki VOLZHSKIY-40 kuru yük gemisi, Boğaziçi'nden ayrılırken balıkçı teknesiyle çarpıştığı için kılavuz kaptanı KIYEM-8 ve KEGM-3 gemilerimiz ile KIYEM-8 ve KEGM-3 gemilerimiz KURTARMA-11 römorkörü, geminin suya girdiğini bildirdikten sonra gemiye yardım için gitmiştir.’’ Açıklaması yapıldı.