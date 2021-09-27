Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı

İstanbul’da kuru yük gemileri çarpıştı. Çarpışma sonucu olay yerine kurtarma römorkları gönderildi. Türk ve Rus kuru yük gemilerinin çarpışmasının detayları neler?
Boğaz’da gemi kazası
Olay yerine kurtarma ekibi sevk edildi. Sahil Polisinden yapılan açıklamada, "Tekirdağ'dan Rusya'ya gitmekte olan 140 metre boyundaki VOLZHSKIY-40 kuru yük gemisi, Boğaziçi'nden ayrılırken balıkçı teknesiyle çarpıştığı için kılavuz kaptanı KIYEM-8 ve KEGM-3 gemilerimiz ile KIYEM-8 ve KEGM-3 gemilerimiz KURTARMA-11 römorkörü, geminin suya girdiğini bildirdikten sonra gemiye yardım için gitmiştir.’’ Açıklaması yapıldı.
Son Güncelleme: 27.09.2021 17:23