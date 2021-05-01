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Boğa haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021

Haftalık burç yorumlarını merak eden astroloji meraklıları burç yorumlarını merak ediyor. Boğa burcuna sahip olan kişiler haftalık boğa burcu yorumunu araştırıyor. 3 Mayısıs 9 Mayısıs tarihleri arasında boğa burçlarını neler bekliyor. İşte Boğa haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021

01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:16
Boğa haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
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Haftalık burç yorumlarını merak eden vatandaşlar, astroloji uzmanlarının yorumlarını araştırıyor.  Boğa burcuna sahip olan vatandaşlar 3 Mayısıs 9 Mayısıs tarihleri arasında yorumları merak ediyor. İşte boğa burcu haftalık yorum

Boğa haftalık burç 3 Mayısıs – 9 Mayısıs 2021

  Gizli korkularınız varsa eğer bu hafta ortaya çıkabilir. Pazartesi ve salı günleri sorunlu geçebilirsiniz. Şüphe ve kin duygularınızı bu ara ertelemeniz gerekmektedir. Kararların zor verildiği bu günlerde yazı yazmak ve parmaklarınızı el beceriniz ile geliştirebilirsiniz.

 

Çarşamba’dan pazar gününe kadar kendinize olan güveninizde artış hissederseniz eğer kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. El emeği gibi fiziksel aktiviteler sayesinde kendinize güzel bir zaman ayırabilir ve fiziksel olarak kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Kişisel ilişkilerinizde bu süreçte ekstra iyi olacaksınız ve kişiler sizin çekici ve karizmalarınızdan faydalanacaktır. Sizi tanımayan kişiler ise sizi daha çok çekici bulacaktır.



Son Güncelleme: 01.05.2021 19:16
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Boğa BurcuHaftalıkYorum3 Mayıs9 Mayıs
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