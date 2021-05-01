Boğa haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021

Boğa haftalık burç 3 Mayısıs – 9 Mayısıs 2021

burçlarını merak eden vatandaşlar, astroloji uzmanlarının yorumlarını araştırıyor.na sahip olan vatandaşlarısıs tarihleri arasında yorumları merak ediyor. İşte boğa burcu haftalık yorumGizli korkularınız varsa eğer bu hafta ortaya çıkabilir. Pazartesi ve salı günleri sorunlu geçebilirsiniz. Şüphe ve kin duygularınızı bu ara ertelemeniz gerekmektedir. Kararların zor verildiği bu günlerde yazı yazmak ve parmaklarınızı el beceriniz ile geliştirebilirsiniz.Çarşamba’dan pazar gününe kadar kendinize olan güveninizde artış hissederseniz eğer kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. El emeği gibi fiziksel aktiviteler sayesinde kendinize güzel bir zaman ayırabilir ve fiziksel olarak kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Kişisel ilişkilerinizde bu süreçte ekstra iyi olacaksınız ve kişiler sizin çekici ve karizmalarınızdan faydalanacaktır. Sizi tanımayan kişiler ise sizi daha çok çekici bulacaktır.