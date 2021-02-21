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Boğa burcu haftalık burç yorumu 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021

Haftalık boğa burcu yorumunda bu hafta boğa burcu kadını ve erkeğinin enerjileri yüksek olacak. Her hafta duygu değişimleri değişen burçlarda bu hafta boğa burçlarını neler bekliyor? Haftalık olarak yapılan burç yorumlarında 22 Şubat- 28 Şubat 2021 boğa burcu yorumu sizlerle

21 Şubat 2021 Pazar 12:34
Boğa burcu haftalık burç yorumu 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021
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 Boğa burcu haftalık burç yorumu 22-28 Şubat 2021

Boğa burcunda bu hafta işlerinde erteleme gibi durumlar olmayacak. İşlerini yaparken kolaylıkla halledecek olan burçlar enerjileri yüksek olacak.  Dengeli ve odaklı bir hafta geçirecek olan burçlar planlarında herhangi bir aksilik yaşamayarak sıkıntısız bir hafta geçirecekler. Gelecek için güvenli adımlar atan boğa burçları bu hafta dengeli ve enerjileri ile tamamlayarak bütün işlerini kolaylıkla halledebilecekler. Çalışkan ve düzenli olan boğalar mükafatını alacaklar.



Son Güncelleme: 21.02.2021 12:34
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