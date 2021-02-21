Boğa burcu haftalık burç yorumu 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021

Boğa burcu haftalık burç yorumu 22-28 Şubat 2021

Boğa burcunda bu hafta işlerinde erteleme gibi durumlar olmayacak. İşlerini yaparken kolaylıkla halledecek olan burçlar enerjileri yüksek olacak. Dengeli ve odaklı bir hafta geçirecek olan burçlar planlarında herhangi bir aksilik yaşamayarak sıkıntısız bir hafta geçirecekler. Gelecek için güvenli adımlar atan boğa burçları bu hafta dengeli ve enerjileri ile tamamlayarak bütün işlerini kolaylıkla halledebilecekler. Çalışkan ve düzenli olan boğalar mükafatını alacaklar.