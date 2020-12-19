Boğa Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu

Burçlar günlük hayatta kişilere nasıl bir yol izleyebileceklerine dair ipuçları verir. 21 Aralık gecesi yaşanacak olan doğa olayları nedeniyle burçların etkilenmesi bekleniyor. 21-27 Aralık tarihleri arasında boğa burçlarını zorlu bir hafta bekliyor.

Bu tarihler arasında boğa burçlarının kısa mesafeli yolculuklara, zihinsel olarak uyanık olmaları ve ortama hızlı ayak uydurmaları gereken anlar yaşanabilir.

Bu tarihlerde yeni fikirleri düşünebilir, planlar yapabilirsiniz. Ancak bu planların içerisinde alım satım yapmaktan yüklü alışverişlerden uzak durmakta fayda var. Cuma ve Pazar günleri yeni etkinlikler olabilir. Bu etkinliklere karşı hazır ve aktif bir tutum içerisine girin. Kişisel olarak ise kendinize biraz daha vakit ayırmalısınız. Yaşanan hızlı süreçler sizi zihinsel olarak yorabilir.