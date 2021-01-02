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Bodrum'da kan donduran cinayet! Ukraynalı kadının cesedi feci şekilde bulundu

Bodrum'da ortaya çıkan bir cinayet görenlerin kanını dondurdu. Ukrayna uyruklu Kristına Novytska isimli bir kadın evinde elleri kelepçelenmiş ve başında poşet takılmış halde bulundu.

02 Ocak 2021 Cumartesi 22:34
Bodrum'da kan donduran cinayet! Ukraynalı kadının cesedi feci şekilde bulundu
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Muğla'nın en gözde tatil mekanı Bodrum'dan vahşi bir cinayet haberi geldi. İlçe merkezine bağlı Eskiçeşme Mahallesi'nde yaşayan olayda Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen Kristina Novytska isimli bir kişinin evinde cansız bedenine ulaşıldı.

Kendisine ulaşamayan yakınlarının durumu polise bildirmesinin hemen ardından belirtilen adrese giden polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak genç kadının evine girdiler. Kadının cesedini sandalyeye oturtulmuş halde elleri arkadan kelepçelenmiş halde bulan polis ekipleri genç kadının başına geçirilmiş poşeti aldıklarında hayatını kaybetmiş olduğunu tespit ettiler.

Olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte Cumhuriyet Savcısı gözetimini tamamlarken olay yerinde yapılan incelemelerde etrafta ip, atkı ve mangal kömürleri olduğunu gördü. Evin pencerelerinin kapalı olduğu ve evin hiçbir yerinde dağınıklık olmaması polis tutanaklarına kaydedildi.

Çevrede bulunan güvenlik kameraları incelemeye alınırken Novytska'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin ortaya çıkması için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu bilinmezken Cumhuriyet Savcılığı ise işlemlerin tamamlanması sonrasında soruşturma açarak 'Şüpheli Ölüm' olarak tahkikata başladığı bildirildi.



Son Güncelleme: 02.01.2021 22:34
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Anahtar Kelimeler:
BodrumUkraynaKristına NovytskaCinayet
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