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Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi

Bodrum'un en güzel koylarından bir tanesi olan Haremtan Koyu'nu yer edinen erkek grubunun çırılçıplak bir şekilde yüzüp ilişkiye girmesi gören tatilcileri ve yerel halkı isyan ettirdi. Gelen tepkiler sonrasında gelen ekiplerin baskını sırasında teşhircilik suçunda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 01:36
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi
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Muğla'nın en ünlü tatil beldesi olan Bodrum'un en güzel koyunda güpegündüz çırılçıplak denize giren bir grup erkek ilk önce  yüzerek eğlenmiş daha sonra partiler yaparak birbiriyle  ilişkiye giren erkek grubunu gören tatilciler ve yerel halk sok geçirdi.Bu kadarına da pes dedirten olayda , bu kadarına da pes dedirtti. Koya sabahın ilk ışıkları ile gelen bir grup erkeğin sabahtan akşama kadar çırılçıplak yüzüp eğlendikleri ve birbirleriyle ilişkiye girdikleri öğrenildi. Yaşanan bu rezalet anlarına şahitlik eden vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler ise gördükleri bu duruma isyan etti. Olaya görenlere pes artık dedirtti.

KOYA BASKIN YAPTILAR


Gelen şikayetler ve tepkiler üzerine Haremten Koyu'na Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Aslan'ın emriyle birlikte baskın düzenlendi. Polisler tarafından baskın yapılan koyda uygunsuz hareketlerde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

BÖLGE MERCEK ALTINDA

Yapılan bu uygunsuz hareketli olay sonrasında bölge mercek altına alındı. Gelecekte yapılabilecek bu tür davranışların kontrol altına alınabilmesi için 



Son Güncelleme: 03.10.2020 01:36
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Anahtar Kelimeler:
BodrumRezalet
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