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Bodrum'da aç kalan bir domuz sürüsü ilçe meydanına indi

Aç kalan ve yiyecek bulamayan yaklaşık 30 tane domuzdan oluşan bir sürü Muğla'nın Bodrum ilçesinde Belediye Meydanı'na indi.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:27
Bodrum'da aç kalan bir domuz sürüsü ilçe meydanına indi
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Bodrum’da gerçekleşen olayda insanların en kalabalık caddesi olan Neyzen Tevfik Caddesi'nde her gün binlerce kişinin gezdiği Belediye Meydanı dün gece saatlerinde bir grup domuzun istilasına uğradı.

BODRUMUN MERKEZİNDE DOMUZ PANİĞİ

6'sının yetişkin olduğu diğerlerinin ise yavru olduğu 30 domuzdan oluşan bir sürü gece saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı’na inerek bir süre meydanda dolaşıp, yiyecek aradı. Aç kalan domuz sürüsü Meydandaki Bodrum yazısı önünde bir süre bekleyerek yiyecek bir şeyler aradı. Domuz sürüsü daha sonra Belediye binasına doğru yönelip, oradan da ara sokaklara girip, yiyecek aramayı sürdürerek gözden kayboldular.

YİYECEK ARAYAN DOMUZ SÜRÜSÜ ORMANLIK ALANA GERİ DÖNDÜ

Domuz sürüsünün meydanda dolaştığı anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonları ile an be an görüntülendi. Yaban domuzları bir süre yiyecek aradıktan sonra daha sonra tekrar ormanlık alana girerek gözden kayboldular.


Son Güncelleme: 19.05.2021 11:27
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Anahtar Kelimeler:
BodrumDomuz Sürüsü
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