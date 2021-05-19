Bodrum'da aç kalan bir domuz sürüsü ilçe meydanına indi

Bodrum’da gerçekleşen olayda insanların en kalabalık caddesi olan Neyzen Tevfik Caddesi'nde her gün binlerce kişinin gezdiği Belediye Meydanı dün gece saatlerinde bir grup domuzun istilasına uğradı.
BODRUMUN MERKEZİNDE DOMUZ PANİĞİ
YİYECEK ARAYAN DOMUZ SÜRÜSÜ ORMANLIK ALANA GERİ DÖNDÜ
Domuz sürüsünün meydanda dolaştığı anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonları ile an be an görüntülendi. Yaban domuzları bir süre yiyecek aradıktan sonra daha sonra tekrar ormanlık alana girerek gözden kayboldular.
Son Güncelleme: 19.05.2021 11:27