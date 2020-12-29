Bodrum'a yılbaşı için akın ettiler! İlçe nüfusu 170 binden 900 bine fırladı

Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı açıklaması sonrasında Bodrum’da yazlığı olan yazlıkçılar ile yerli turistler soluğu Bodrum’da aldı. Sokağa çıkma yasağının başlamasına 2 gün kala Bodrum'a akın akın gelen yüzlerce araç ilçe girişinde uzun kuyrukların olmasına neden oldu. İlçede araç trafiği neredeyse durma noktasına geldi.

Oteller doldu

Bodrum'da bulunan otellerden sadece 6 büyük otel bu sıralar hizmet vermekte. Yılbaşını Bodrum’da geçirmek isteyen yerli turistler otellere akın ederken ilçede bulunan pansiyon, apart tipi konaklama hizmeti veren işletmeler bile doluluk oranı yüzde 70 e dayandı. Kısıtlama nedeniyle bu yılbaşı Bodrum akına uğradı.

Nüfus 900 bine ulaştı

31 Aralık Perşembe saat 21.00'da başlayacak olan sokağa çıkma pazartesi saat 05:00 ‘e kadar sürecek. Kısıtlama başlamadan 2 gün önce ilçeye yapan vatandaşların sayısı yaklaşık 300 bini buldu. İlçe nüfusu bir anda 600 bine yaklaşırken bu sayının yılbaşında 900 bine ulaşacağı düşünülüyor.

