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Bodrum'a yılbaşı için akın ettiler! İlçe nüfusu 170 binden 900 bine fırladı

Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacağının açıklanması sonrasında bunu fırsat bilen 2’nci konut sahipleri ve yerli turistler Bodrum’a akın etti.170 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 900 bine yaklaştı. İlçe girişinde uzun kuyruklar oluştu.

29 Aralık 2020 Salı 19:58
Bodrum'a yılbaşı için akın ettiler! İlçe nüfusu 170 binden 900 bine fırladı
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Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı açıklaması sonrasında Bodrum’da yazlığı olan yazlıkçılar ile yerli turistler soluğu Bodrum’da aldı. Sokağa çıkma yasağının başlamasına 2 gün kala Bodrum'a akın akın gelen yüzlerce araç ilçe girişinde uzun kuyrukların olmasına neden oldu. İlçede araç trafiği neredeyse durma noktasına geldi.

Oteller doldu

Bodrum'da bulunan otellerden sadece 6 büyük otel bu sıralar hizmet vermekte. Yılbaşını Bodrum’da geçirmek isteyen yerli turistler  otellere akın ederken ilçede bulunan pansiyon, apart tipi konaklama hizmeti veren işletmeler bile doluluk oranı yüzde 70 e dayandı. Kısıtlama nedeniyle bu yılbaşı Bodrum akına uğradı.

Nüfus 900 bine ulaştı

31 Aralık Perşembe saat 21.00'da başlayacak olan sokağa çıkma pazartesi saat 05:00 ‘e kadar sürecek. Kısıtlama başlamadan 2 gün önce ilçeye yapan vatandaşların sayısı yaklaşık 300 bini buldu. İlçe nüfusu bir anda 600 bine yaklaşırken bu sayının yılbaşında 900 bine ulaşacağı düşünülüyor.



Son Güncelleme: 29.12.2020 19:58
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Anahtar Kelimeler:
BodrumYılbaşı
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