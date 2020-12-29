Bodrum'a yılbaşı için akın ettiler! İlçe nüfusu 170 binden 900 bine fırladı

Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı açıklaması sonrasında Bodrum’da yazlığı olan yazlıkçılar ile yerli turistler soluğu Bodrum’da aldı. Sokağa çıkma yasağının başlamasına 2 gün kala Bodrum'a akın akın gelen yüzlerce araç ilçe girişinde uzun kuyrukların olmasına neden oldu. İlçede araç trafiği neredeyse durma noktasına geldi.
Oteller doldu
Nüfus 900 bine ulaştı
31 Aralık Perşembe saat 21.00'da başlayacak olan sokağa çıkma pazartesi saat 05:00 ‘e kadar sürecek. Kısıtlama başlamadan 2 gün önce ilçeye yapan vatandaşların sayısı yaklaşık 300 bini buldu. İlçe nüfusu bir anda 600 bine yaklaşırken bu sayının yılbaşında 900 bine ulaşacağı düşünülüyor.
Son Güncelleme: 29.12.2020 19:58